Argentina: cría de elefante marino abandonada al nacer regresó al mar tras siete meses de rehabilitación

Una cría huérfana de elefante marino del sur (Mirounga leonina) logró regresar al océano en las costas de San Clemente del Tuyú, Argentina, luego de completar una compleja rehabilitación que se extendió durante siete meses. El caso es considerado excepcional por los especialistas, ya que la cachorra fue abandonada por su madre apenas horas después de nacer y logró sobrevivir gracias a un intenso trabajo de rescate y recuperación.

El animal fue encontrado el 22 de octubre de 2025 en Villa Gesell, en la costa atlántica. Según los especialistas de la Fundación Mundo Marino, la madre habría huido debido a una posible perturbación humana, dejando sola a la cría en una etapa crítica para su supervivencia. Tras esperar durante toda la noche con la esperanza de que la hembra regresara, guardaparques de la Reserva Faro Querandí consideraron que el reencuentro no ocurriría.

“Las hembras de elefante marino rara vez abandonan a sus crías de forma voluntaria en los primeros días de vida. En esa situación, quedó claro que hubo imprudencia humana”, señala Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.

Cuando fue trasladada al Centro de Rescate y Rehabilitación de la fundación, la pequeña elefante marina presentaba signos de debilidad y deshidratación.

El desafío para los especialistas era enorme. La leche de las hembras de elefante marino posee un contenido graso muy alto, lo que permite que las crías tripliquen su peso en apenas tres semanas. Ante la ausencia de antecedentes similares, un equipo integrado por veterinarios, biólogos, técnicos y nutricionistas desarrolló una fórmula experimental para sustituir la leche materna y ajustó constantemente el tratamiento según la evolución del animal.

Durante las primeras semanas, la prioridad fue estabilizar su estado de salud mediante hidratación, monitoreo permanente y medidas preventivas para evitar infecciones. También se implementaron estrategias para reducir la dependencia hacia los humanos, incluyendo el uso de un peluche como objeto de apego y una rutina de alimentación diseñada para imitar las condiciones naturales.

Con el paso de los meses comenzó otra etapa decisiva: aprender a alimentarse por sí sola. Tras varios intentos, la cachorra aceptó pescado entero y posteriormente consiguió capturar peces vivos, una habilidad indispensable para sobrevivir en libertad.

Una vez alcanzado el peso mínimo establecido por los especialistas, superior a los 100 kilos, llegó el momento más esperado. Aunque nunca había estado en una playa abierta ni había tenido contacto directo con el océano, la joven elefante marina exploró la costa durante varias horas hasta que finalmente ingresó al agua y se alejó mar adentro.

Ahora, un plan de monitoreo permitirá seguir su evolución. La cría fue identificada con una caravana numerada para facilitar futuros avistamientos y verificar que logre alimentarse de manera exitosa en su ambiente natural.

Este artículo se publicó originalmente en Mongabay Latam, puedes leerlo aquí