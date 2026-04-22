La actividad económica cayó 2,6% en febrero y registró su peor retroceso desde 2023

La actividad económica volvió a mostrar señales de retroceso en el inicio de 2026. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó un 2,6% en febrero respecto de enero en la medición desestacionalizada, lo que representa el peor resultado desde diciembre de 2023.

En la comparación interanual, el indicador también se contrajo: registró una baja del 2,1% frente a febrero de 2025. De este modo, la economía profundiza la desaceleración tras los altibajos observados en los últimos meses.

A pesar del resultado general negativo, el informe oficial muestra un desempeño heterogéneo entre los distintos sectores. Ocho de las quince ramas que componen el EMAE registraron subas en términos interanuales. Entre ellas, se destacaron Pesca, con un crecimiento del 14,8%, y Explotación de minas y canteras, que avanzó un 9,9%.

Este último rubro, junto con Agricultura, ganadería, caza y silvicultura —que creció un 8,4%—, fue uno de los principales impulsores positivos del índice. En conjunto, ambos sectores aportaron 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual.

Sin embargo, ese impulso no alcanzó para compensar las caídas en áreas clave de la economía. Siete sectores mostraron retrocesos, con especial impacto de la industria manufacturera, que se contrajo un 8,7%, y del comercio mayorista y minorista, con una baja del 7%. Entre ambos explicaron una incidencia negativa de 2,2 puntos porcentuales en el resultado general.

Con información de la agencia NA