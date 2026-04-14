El FMI recorta al 3,5% la previsión de crecimiento de Argentina para 2026 y prevé una inflación el doble de la proyectada

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía argentina crecerá un 3,5% en 2026, medio punto porcentual menos de estimado en enero pasado y por debajo del 4,4% registrado en 2025, al tiempo que eleva significativamente la previsión de inflación para este año.

La nueva proyección del FMI, recogido en el informe de 'Perspectivas Económicas Mundiales' divulgado este martes, implica una revisión a la baja con respecto del pronóstico de crecimiento del 4,0% previsto para 2026 en el informe de perspectivas publicado en octubre pasado, cifra que se mantuvo también en la revisión de enero de este año.

Para 2027, el FMI mantuvo la proyección de crecimiento del 4% incluida en el informe del primer mes del año.

En cuanto a la inflación, el organismo estima que el índice de precios al consumidor se desacelerará este año en Argentina al 30,4%, levemente por debajo del 31,5% registrado en 2025 pero casi dos veces más que el 16,4% previsto en octubre pasado por el FMI para este año, cifra que no se actualizó en enero pasado.

Para 2027, en tanto, el organismo prevé que la inflación se reduzca al 15,7%.

El nuevo informe apunta que la balanza por cuenta corriente de Argentina, que tuvo en 2025 un déficit del 1,1% del PIB, registrará una caída del 0,8% en 2026, frente al 0,4% previsto para este año en octubre pasado.

De cara a 2027, el FMI prevé una caída adicional del 0,6% del PIB.

El organismo pronostica además una caída de la tasa de desempleo para 2026, alcanzando un 7,2%, frente al 7,5% registrado en el cuarto trimestre de 2025.

Esa cifra, anticipó el informe, seguiría cayendo en 2027 hasta ubicarse en el 6,9%.

La difusión de estas perspectivas se da días después de que se cumpliera el sábado el primer aniversario de la firma de un nuevo programa de facilidades extendidas entre Argentina y el FMI.

El acuerdo firmado por el Gobierno de Javier Milei fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las exiguas reservas del Banco Central, con créditos por un total de 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.398 millones fueron desembolsados poco después de rubricado el pacto.

El FMI pronostica que la guerra de Irán restará al menos 2 décimas al crecimiento mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en su nuevo informe de perspectivas que la guerra contra Irán restará al menos 2 décimas al crecimiento de la economía mundial este año, en el que ahora prevé un avance del 3,1%, un impacto que sentirán especialmente las economías emergentes.

Ese es la “previsión de referencia” del FMI, basada en el supuesto de que la guerra se solvente a mediados de este año, pero el organismo plantea otros dos escenarios más adversos en los que el impacto del conflicto sería aún mayor, uno intermedio en el que la economía se reduciría ocho décimas, hasta el 2,5%, y el peor, en el que el crecimiento global caería al 2%, trece décimas menos.

El dato calculado por el FMI en su nuevo informe de Perspectiva Económica Global (WEO por sus siglas en inglés) publicado este martes es dos décimas inferior a su anterior pronóstico de enero, cuando el organismo atisbaba una economía que se sacudía el lastre de la política arancelaria de Donald Trump y recibía el impulso de la inteligencia artificial (IA).

La nueva previsión supone tres décimas menos de crecimiento que el registrado en 2025 y subraya la especial vulnerabilidad en la que quedan Oriente Medio y algunas economías emergentes -sobre todo las que son grandes importadoras de materias primas y tienen poco margen de maniobra presupuestaria- debido a la guerra.

Estas últimas serían las más expuestas al alza de los precios de la energía y los alimentos, al deterioro de las expectativas de inflación y a un endurecimiento de las condiciones financieras, cuya severidad dependerá de lo que dure el conflicto.

Ya lo avanzaba la entidad la semana pasada, cuando señaló que recortaba sus previsiones por la guerra.

El conflicto ha generado un escenario excepcional y por ello el FMI en esta ocasión hace una “previsión de referencia” en vez de su habitual pronóstico base.

Esta previsión se basa en el supuesto de que la guerra se solvente a mediados de este año y es el primero de los tres escenarios posibles dibujados por el FMI.

En este marco, el organismo deja intacta su estimación global para las economías avanzadas, que mantendrían un avance del 1,8% en 2026, una décima menos que el año pasado.

No obstante, respecto a la revisión de perspectivas que hizo en enero, reduce en una décima el crecimiento de EE.UU. (2,3%) y China (4,4%) y en dos el de la eurozona (1,1%).

A su vez, reduce en tres décimas el crecimiento del conjunto de las economías emergentes y en desarrollo, que se expandirían un 3,9%.

La peor parte, se la llevan los países de Oriente Medio y Asia Central, que, incluso con la guerra resuelta en torno a junio, crecerían este año dos puntos porcentuales menos, un 1,9%, en relación a la previsión de enero.

La economía de Irán en 2026 pasa de un crecimiento previsto en enero del 1,1% a una contracción del 6,1%, mientras que otros grandes exportadores de energía que dependen directamente del estrecho de Ormuz, como Irak o Catar, se contraerían entre casi el 7 y el 9%.

En cuanto a inflación, la entidad prevé que los efectos del cierre de Ormuz impulsen una tendencia inflacionaria al alza que se estaba moderando después los aranceles de Trump y pronostica que los precios subirán un 4,4% en el mundo en 2026 (seis décimas más que lo previsto en enero) y un 3,7% en 2027 (tres décimas más).

En los otros dos escenarios planteados por el FMI el impacto de la guerra es aún mayor.

En el intermedio, el crecimiento mundial se desaceleraría aún más, hasta quedar en el 2,5%, con la inflación alcanzando un 5,4% este año, mientras que, en el peor de los tres contextos, en el que los precios del gas y el petróleo estarían altos más tiempo y se registrarían “mayores daños a la infraestructura energética en la región en conflicto”, lo que reduciría el crecimiento global al 2% en 2026 y la inflación escalaría al 6%.

El organismo subraya que el impacto sobre los emergentes “sería casi el doble que el observado en las economías avanzadas” en cada uno de estos posibles escenarios.

Por otro lado, el informe describe una tendencia general hacia la fragmentación geoeconómica por los crecientes riesgos geopolíticos o la posible extensión o modificación de los aranceles estadounidenses y sigue dibujando dudas sobre la verdadera penetración que pueda acabar teniendo la IA en la productividad.

El FMI insta a las autoridades a estar muy atentas para preservar estabilidad financiera y de precios y proteger a los ciudadanos más expuestos al encarecimiento de la energía y los alimentos, además de fortalecer colchones presupuestarios.

Latinoamericana y del Caribe crecerán un 2,3% en 2026, una décima más de lo previsto

La economía de Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,3% en 2026, lo que supone una décima menos que en 2025, pero mejora -también en una décima- lo previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero, cuando hizo su proyección anterior.

Así, y según el informe de perspectivas del FMI difundido este martes, la economía de la región avanzará este año más que en 2025, pese a la elevada incertidumbre global desatada a raíz de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que hará que otras grandes regiones del mundo sufran una ralentización.

De cara a 2027, el organismo mantiene que la región crecerá el 2,7%, tal y como había calculado en enero, aunque respecto a su previsión del pasado octubre, supone una décima más.

Para Centroamérica, prevé un avance del 3,7% en 2026, igual que en 2025, y del 4% en 2027, impulsada por el consumo interno y las remesas, y para el Caribe del 5,7% en 2026 y del 8,6% en 2027, frente al crecimiento del 6,2% en 2025, con economías beneficiándose de la recuperación del turismo, pero también expuestas a fenómenos externos.

El conjunto de la región sigue condicionado por factores externos como el encarecimiento de las materias primas, el endurecimiento de las condiciones financieras y la desaceleración de la demanda global, aunque con impactos diferenciados entre los países.

En ese sentido, el FMI explica que las economías importadoras de energía son las más vulnerables a estos choques, mientras que los exportadores de materias primas pueden beneficiarse parcialmente.

El FMI destaca que el actual entorno internacional ha incentivado a varios países de la región a acelerar acuerdos de integración, como el alcanzado recientemente entre Mercosur y la Unión Europea, y enfatiza que estos pactos pueden fortalecer vínculos comerciales y diversificar exportaciones.

Brasil se desacelera y México, al contrario

Entre las principales economías de la región, el FMI prevé que Brasil se desacelere en 2026, con un crecimiento del 1,9%, frente al 2,3% de 2025, y repunte al 2% en 2027, beneficiándose inicialmente de su condición de exportador neto de energía, aunque posteriormente pesará la menor demanda global, el encarecimiento de insumos como fertilizantes y unas condiciones financieras más restrictivas.

México, por su parte, crecerá un 1,6% en 2026 y un 2,2% en 2027, después de haber registrado un 0,6% en 2025, en un entorno marcado por la consolidación fiscal, una política monetaria restrictiva y las tensiones comerciales, principalmente con EE.UU., que limitan la inversión y la actividad.

Argentina, que creció un 4,4% en 2025, moderará su avance al 3,5% en 2026 y al 4% en 2027, aunque mantendrá uno de los desempeños más sólidos entre las grandes economías de la región, impulsada por un proceso de estabilización macroeconómica y reformas que, según el FMI, mejoran la confianza.

Colombia crecerá un 2,3% en 2026 y un 2,5% en 2027, tras haber avanzado un 2,6% en 2025, en línea con un patrón de expansión moderada condicionado por el entorno externo.

Chile registrará un crecimiento del 2,4% en 2026 y del 2,6% en 2027, después del avance del 2,3% en 2025, mientras que Perú lo hará un 2,8% en ambos años, tras haber crecido un 3,4% en 2025. En ambos casos, el FMI apunta a crecimientos contenidos, afectados por la menor demanda externa y el encarecimiento de la energía.

Ecuador se desacelerará, al pasar del 3,7% en 2025 al 2,5% en 2026 y 2027; mientras que Venezuela repuntará un 4% en 2026 y un 6% en 2027, frente al 1,5% de 2025.

Para Bolivia se prevé un avance del 3,3% en 2026 tras una caída del 1,2% en 2025; el crecimiento en Paraguay cederá un poco al 4,2% en 2026 y un 3,5% en 2027, tras el avance del 6% de 2025; y Uruguay crecerá un 1,8% en 2026 (igual que en 2025) y un 2,6% en 2027.