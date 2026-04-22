Entra en vigencia la reglamentación de la eutanasia en Uruguay: cómo será el procedimiento

El decreto que reglamenta la ley de eutanasia o muerte digna en Uruguay entró en vigencia este martes y establece un procedimiento con controles médicos y garantías para asegurar una decisión “libre”, “consciente” e “informada” de los pacientes que atraviesan enfermedades incurables e irreversibles.

“La reglamentación hace posibles derechos, establece garantías y asegura la supervisión del proceso en el cual la persona toma la decisión de tener una muerte digna recurriendo a la eutanasia”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al dar detalles de la reglamentación.

“El ministerio tiene la obligación, y así lo estamos cumpliendo, con mucha responsabilidad de garantizar el derecho de las personas a expresar su voluntad libremente en todos los aspectos vinculados a su salud y a su vida, a que tomen decisiones informadas”, sostuvo.

Para acceder al procedimiento de eutanasia, la persona deberá ser mayor de edad, tener capacidad de decisión y padecer una enfermedad incurable e irreversible que le provoque sufrimiento persistente no mitigable por otros tratamientos disponibles.

El paciente debe presentar una solicitud escrita, personal y voluntaria, seguida por una evaluación de al menos dos médicos; si existe desacuerdo, una junta médica resolverá el caso, de acuerdo a lo informado por el MSP. Posteriormente, el paciente deberá ratificar su voluntad en una segunda instancia acompañado por testigos y podrá revocar su decisión en cualquier momento.

El procedimiento se podrá realizar tanto en el prestador de salud o en el domicilio. Las instituciones sanitarias deberán asegurar información, acceso a cuidados paliativos y acompañamiento integral, y en casos de objeción de conciencia médica o institucional, estarán obligadas a derivar o contratar otro prestador para garantizar el derecho.

La ley denominada de “Muerte Digna” logró sanción definitiva en octubre pasado en el Parlamento con el respaldo del oficialista Frente Amplio y de legisladores de la oposición.

El decreto fue firmado por el presidente Yamandú Orsi la semana pasada, cuando sostuvo que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas” y al presentar la reglamentación como resultado de “debate, reflexión y escucha”.

Con información de NA

JIB