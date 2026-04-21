Milei cierra su visita a Israel participando del acto por el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei participó este martes de la celebración por el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel, donde remarcó que “Argentina e Israel son naciones amigas”.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo: “En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen de manera circunstancial por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, construyen lazos inquebrantables, unidos por valores morales compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, sino naciones amigas”.

En relación con la ceremonia, que tuvo algunas partes grabadas con anterioridad, Milei expresó su agradecimiento por haber sido elegido para encender una de las 12 antorchas: “Me siento profundamente honrado de poder hacerlo, y más aún siendo la última, la más importante, porque cierra el círculo y engloba a todas”.

El Presidente también apeló a una referencia histórica al señalar que la luz de esas antorchas le evocaba a los Macabeos: “No se dejaron amedrentar por el poderío enemigo, sino que enfrentaron la adversidad y trajeron el milagro de la luz en medio de la oscuridad. De ellos aprendimos que la victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

Además, agradeció la invitación del presidente Isaac Herzog, del primer ministro Benjamin Netanyahu y del pueblo israelí. En ese marco, reiteró su intención de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén, ciudad a la que definió como “la capital espiritual” del país. Antes de su intervención formal, Milei subió al escenario y cantó “Libre”, de Nino Bravo.

Tras el acto de encendido de antorchas en el Monte Herzl, el jefe de Estado dio por finalizada su gira en Israel y emprendió su regreso a la Argentina. Su llegada está prevista para el miércoles a las 10.