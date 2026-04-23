Abrió la convocatoria a “Docentes que inspiran”

Por sexto año consecutivo, Clarín y Zurich lanzan Docentes que Inspiran, una iniciativa que homenajea a educadores que llevan la formación más allá de la pizarra y convierten el aprendizaje en una experiencia de vida.

“Docentes que Inspiran nació con la convicción de que la educación es una pieza fundamental para construir una sociedad más inclusiva y un futuro mejor para el país. Desde Zurich, junto a Clarín, impulsamos este premio para reconocer a quienes, desde el aula, transforman realidades todos los días y generan un impacto positivo que trasciende a sus estudiantes. Celebrar a un docente inspirador es poner en valor la vocación, el compromiso y su rol clave en el desarrollo social”, Adriana Arias, Head of Communications & Sustainability de Zurich Argentina.

La convocatoria para la edición 2026 ya está abierta y, hasta el 8 de mayo, los docentes podrán postularse completando el formulario aquí. Por ese mismo medio, cualquier persona puede postular a un educador que esté dejando huella en sus alumnos.

Para celebrar la pasión por la docencia, se entregarán 32 millones de pesos en premios. De este monto, el Docente Inspirador del Año recibirá 18 millones. Además, se otorgarán dos menciones especiales con premios de 7 millones de pesos cada uno.

¿Quién puede ser un docente inspirador?

Cualquier docente que dicte clases de cursada obligatoria en un establecimiento educativo reconocido por la Secretaría de Educación, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, y que cuente con un mínimo de cinco años de antigüedad. Serán distinguidos quienes destaquen por su dedicación y compromiso, propongan métodos de enseñanza innovadores y transmitan valores positivos a sus alumnos tanto dentro como fuera del aula.

“De eso se trata también la educación. No solamente transmitir conocimiento, sino también poder ayudar a manejar, entrenar toda la vida en general”, señala Gabriela Bütner, docente del Instituto de Enseñanza Agropecuaria N° 8 Guatambú en Misiones y Docente Inspiradora Finalista 2025.

Desde su inicio en 2021, el premio ya reconoció el trabajo de treinta docentes que vieron la necesidad de llevar la innovación a las aulas y cambiar la forma de enseñar. “Capaz que ese pupitre, ese pizarrón, ya no es suficiente. Tenemos que ir para otra parte, pensando qué tipo de alumnos tenemos hoy en día y qué son las cosas que a ellos les motiva”, explica Bütner.

Etapas del premio

Una vez cerrada la convocatoria, comienza un proceso de selección que consta de tres etapas. La primera es la preselección, en la que un comité de la Fundación Varkey selecciona a 24 semifinalistas.

En la segunda etapa, un jurado compuesto por miembros de las organizaciones Conciencia, Cimientos, Cippec, Enseñá por Argentina, Educar 2050, Argentinos por la Educación y Fundación Noble selecciona, de entre los veinticuatro semifinalistas, a los seis docentes finalistas.

Por último, en la etapa final se define al Docente Inspirador del 2025 y a las dos menciones especiales. Esta instancia está a cargo de un Gran Jurado integrado por referentes de la educación: Diego Golombek, Guillermina Tiramonti, Marcela Noble Herrera, Manuel Álvarez Tronge, María Marta García Negroni, Pablo Jacovkis, Gabriela Azar, María Julia Tramutola, Beatriz Hall, Agustín Porres, Paola Del Bosco, Esteban Torre, Claudia Romero y Víctor Volman.

En 2025, el Gran Jurado eligió a Edgardo Doberstein como Docente Inspirador del año. El misionero sorprendió a todos con su vocación por la educación y su constante innovación en el aula. En la Escuela Provincial de Educación Técnica Nro 18, Edgardo desarrolla junto a sus alumnos proyectos que mejoran la calidad de vida de la comunidad a través de la tecnología. Entre sus creaciones se encuentra una prótesis para una persona que perdió los dedos y un dispositivo que ayuda a niños con discapacidad visual a aprender braille.

“Este premio para mí es muy importante porque refleja lo que hacemos pensando siempre en los demás”, dijo Edgardo Doberstein, Docente Inspirador 2025.