El crudo relato de la familia de Nora Dalmasso en el primer día de jury contra los fiscales del caso

En el primer día del jury contra los fiscales cordobeses Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, por mal desempeño y negligencia grave en el caso por el crimen de Nora Dalmasso, la familia logró declarar y allí acusó a los procuradores de ser quienes los responsabilizaron en diversas etapas de la investigación, cuando las pruebas confirmaron que se trató de Roberto Bárzola.

Las testimoniales de Marcelo Macarrón, viudo, y sus hijos Valentina y Facundo ocurrieron en la tarde del martes, luego de las declaraciones de los tres fiscales, quienes negaron las acusaciones en su contra y dieron su versión de cómo actuaron durante su periodo en la pesquisa.

Desde la Legislatura Unicameral de Córdoba, Marcelo tomó la palabra y expuso: “Cuando ocurrió la muerte, en vez de tomar una conducta de contención familiar como en cualquier lado, actuaron culpando siempre a la familia. Nunca se les iluminó el cerebro para pensar en otras pruebas, y eso que había pruebas suficientes con los parquetistas (Bárzola)”.

En medio de la testimonial cruzó al fiscal Di Santo, quien previamente se quebró ante el jurado: “¿Se largó a llorar en esta sala? Es una vergüenza para la provincia. ¿Por qué no lloro 19 años atrás? Hubiese llorado como lloré yo".

Di Santo fue fiscal entre 2007 y 2015, y durante su período ordenó las detenciones del pintor Gastón Zárate, más conocido como “El Perejil”, y Facundo Macarrón. Acerca de Miralles, que estuvo de 2016 a 2017, fue quien investigó un presunto crimen por encargo, mientras que Pizarro, de 2017 a 2019, sospechó que el viudo viajó desde Punta del Este para matar a la empresaria de 51 años.

A su vez, apuntó contra Pizarro, procurador que lo llevó a juicio y por el que en 2022 fue declarado absuelto: “Se ve que el fiscal ve muchas películas de ciencia ficción. Me trajo de Punta del Este, maté a mi mujer y volví a Punta. Es novelesco”.

Macarrón también habló del debate y el nuevo calvario que sufrió tras el dictamen de la Justicia: “Me sometí a un juicio, porque soy inocente. Iba a dar la posibilidad de que siguieran investigando. Eso me provocó graves problemas de salud, cuatro stents en ese período. Sufrí alcoholismo y mi familia me contuvo”.

Un dato que no se conocía es que el médico debió internarse en un centro de rehabilitación: “Hace cuatro años que no tomo alcohol. Hoy en día trabajo en mi consultorio normal”.

Por último, antes del turno de su hijo, expresó: “Hoy, como padre, tengo el orgullo de que mis hijos son exitosos. Con tratamiento psicológico y psiquiátrico, todos pudimos salir adelante”.

Tras la testimonial de su padre, Facundo se sentó frente al jurado donde relató todo lo que tuvo que sufrir, además del brutal crimen de su mamá: “Me arruinaron la juventud y hasta me obligaron a ‘salir del closet’”.

"No es fácil ser señalado como un matricida y que se revele mi orientación sexual frente a todo un país. Cuando me imputaron, había un claro condicionamiento a todos los testigos, amigos míos. Se insinuaba que por ser gay uno ‘tiende al delito’. Eso lo dijo un fiscal y su equipo de investigación", manifestó.

Como su padre, exclamó la falta de investigación y como eso repercutió en su vida personal: “Fue muy duro, no estaba preparado para contar algo tan personal. Me dejó un trauma, una desconfianza hacia lo que pueden hacer las personas. El poco reparo que pueden llegar a tener para estos temas y la poca protección”.

Por último, Valentina tomó la palabra de forma virtual y recordó el paso de todos los fiscales en la causa: "Nosotros le dimos la confianza a Di Santo para que trabajara en casa. Estuvo 10 años con la causa y nunca llegó a la verdad. Jamás hubo pedido de disculpas".

Acerca de Miralles, destacó: "Recuerdo ir a la fiscalía. Nos abrimos de corazón y a la semana imputó a mi papá. Sólo porque no estaba en una foto, lo señaló".

Su declaración concluyó con la expresión de tranquilidad ante la llegada del fiscal Pablo Jávega: "En dos años logró encontrar al verdadero culpable, necesitamos que la Justicia esté a la altura".

Con información de NA.