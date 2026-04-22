Israel dice que su Ejército está listo para reanudar los combates, mientras Irán advierte de “golpes demoledores” ante cualquier ataque

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró en unas declaraciones difundidas este miércoles que el Ejército mantiene un alto nivel de preparación y está listo para reanudar “de inmediato y con contundencia” las operaciones militares “en todos los frentes”.

Las declaraciones se enmarcaron en un discurso difundido por los canales oficiales del Ejército con motivo de una ceremonia, grabada previamente, del Día de la Independencia de Israel, en la que 120 soldados destacados fueron homenajeados en la residencia presidencial.

“El Ejército mantiene un alto nivel de alerta y preparación, y está listo para regresar de inmediato y con contundencia al combate en todos los frentes”, afirmó Zamir.

El jefe militar señaló que esta preparación se ha consolidado tras meses de combates continuos desde los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, que, según dijo, obligaron a las fuerzas armadas a trabajar para “restablecer su capacidad operativa” en distintos escenarios.

En ese contexto, según sus palabras, las fuerzas israelíes lograron “debilitar a Hamás” y llevar a cabo el rescate de sus rehenes, en referencia a la ofensiva que Israel inició hace más de dos años en la Franja de Gaza resultando en la muerte de más de 72.560 personas y la destrucción de más del 80 % del enclave palestino.

Zamir añadió que sus tropas mantienen “intensos combates” en Líbano con el objetivo de reforzar la defensa de las comunidades del norte del país, y mencionó también operaciones en Irán, aunque al tratarse de un mensaje grabado previamente y sin fecha de registro precisada, no está claro a qué momento concreto corresponden esas afirmaciones.

El Ejército israelí confirmó este miércoles nuevos ataques aéreos en el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente, en acciones que calificó de “defensa propia”. Israel mantiene desplegadas varias divisiones en la zona, donde controla una franja de entre 8 y 10 kilómetros desde la frontera y restringe el acceso a decenas de localidades libanesas.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la extensión del alto el fuego en la región, a petición de Pakistán, hasta que Irán presente una propuesta en el marco de las negociaciones en curso, aunque Washington mantiene medidas como el bloqueo naval a buques iraníes tras el fracaso de contactos previos.

Irán advierte de “golpes demoledores” ante cualquier nueva agresión de EE.UU. e Israel

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles que en caso de una nueva agresión de Estados Unidos e Israel les infligirá “golpes demoledores, más allá de lo imaginable” para los enemigos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, extendiera la tregua con Irán anoche.

“En una posible nueva fase del enfrentamiento militar, la Guardia Revolucionaria infligirá golpes demoledores, más allá de lo imaginable para el enemigo, a los activos restantes de estos en la región”, aseguró el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia afirmó que su respuesta a cualquier nueva agresión sería “firme, decisiva e inmediata”.

El comunicado subraya que la capacidad para atacar puntos vitales y símbolos de disuasión de Israel y EE.UU. “sigue abierta y preparada”, y destaca la coordinación con el resto de las fuerzas armadas para impedir cualquier intento de recuperación de sus capacidades estratégicas.

Asimismo, indicó que el debilitamiento del poder militar estadounidense-israelí abre la puerta a un nuevo orden regional en Oriente Medio, sin presencia de potencias extranjeras.

En este contexto, las autoridades iraníes consideran que estos desarrollos contribuirán a consolidar un entorno más estable en la región.

Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria llegan horas después de que Trump anunciara anoche una tregua indefinida en Irán para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

Teherán no reaccionó de manera oficial a la extensión de la tregua; sin embargo, reiteró que no acudirá a otra ronda de negociaciones mientras EE.UU. continúe el bloqueo de sus puertos, lo que considera una violación del alto el fuego.

Además, Irán atacó a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, informó este miércoles la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés).

EFE