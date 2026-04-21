Comienza el jury contra los tres fiscales del caso Nora Dalmasso, acusados de mal desempeño y negligencia

Este martes 21 de abril comienza el jury contra los fiscales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles, acusados de mal desempeño y negligencia en el caso por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en la provincia de Córdoba. Hay hermetismo por las declaraciones de los dos hijos de la víctima y del viudo, Marcelo Macarrón.

La Legislatura Unicameral de Córdoba será el lugar donde este martes a las 08.30 hs inicie el jury contra los tres fiscales que participaron en distintos años en la causa que investigó el homicidio de Dalmasso.

La jornada iniciará con declaraciones de suma importancia. Como testigos darán testimonio Facundo y Valentina, hijos de Nora, y Marcelo Macarrón, viudo, quien estuvo procesado y en 2022 fue sobreseído en el juicio.

Se espera que 37 testigos presten declaración ante el tribunal entre el 21, 22, 23, 24 y 27 de abril: “Después, si no hay ninguna incorporación de prueba más, se fija una fecha para los alegatos, para luego la deliberación y sentencia en la que se definirá si se los destituye o continúan en su cargo”, explicaron.

La fecha máxima para conocer el veredicto es hasta el 28 de mayo, día en el que vence el plazo de cuatro meses que fija la ley para concluir el jury.

Para la parte acusatoria, los tres acusados encaminaron la investigación para culpar a la familia, sin ver ni analizar las pruebas expuestas, lo que conllevó que la causa prescribiera.

En 2024, después de 18 años, se informó que el ADN hallado en el cinto de la bata de Dalmasso y en la zona íntima pertenece a Roberto Bárzola, un parquetista que trabajó en la casa al momento del hecho.

Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, destacó en diálogo con NA que desde un comienzo los tres fiscales se centraron en que la familia era culpable: “Tenían todas las pruebas para culpar a Bárzola. Contradicciones en sus testimoniales, su presencia en la casa de Nora al momento del hecho, un informe del FBI en 2011, pero de igual modo decidieron no investigar”.

Di Santo fue fiscal entre 2007 y 2015, y durante su período ordenó las detenciones del pintor Gastón Zárate, más conocido como “El Perejil”, y Facundo Macarrón. Acerca de Miralles, que estuvo de 2016 a 2017, fue quien investigó un presunto crimen por encargo, mientras que Pizarro, de 2017 a 2019, sospechó que el viudo viajó desde Punta del Este para matar a la empresaria de 51 años.

Días después de la admisión del jury, en diciembre de 2025, el fiscal Pablo Jávega dio por finalizada la investigación y pidió la elevación a juicio oral contra el imputado Bárzola por el delito de abuso sexual seguido de muerte de Dalmasso.

Jávega explicó que el cierre de la pesquisa “no es una rebelión ni resistencia, sino que debe tenerse presente que la decisión hoy se encuentra bajo revisión, por lo que no está firme. Mientras no lo esté, el MPF continúa con la obligación de darle impulso a la investigación”.

NA