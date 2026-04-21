Irán llamó “mentiroso y delirante” a Trump y advirtió que responderá a cualquier violación del alto el fuego de EE.UU.

El comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, afirmó este martes que Irán está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos.

Abdolahi aseguró en un comunicado que “en plena obediencia a las directrices del comandante en jefe supremo (Mojtaba Jameneí)” las Fuerzas Armadas “están preparadas para dar respuestas firmes, decisivas e inmediatas a las amenazas y acciones del enemigo”.

El militar sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes “no permitirán que el presidente mentiroso y delirante de Estados Unidos se aproveche ni construya narrativas falsas sobre la situación en el terreno”, especialmente acerca del estrecho de Ormuz.

Y avisó que responderán de “manera adecuada a cualquier incumplimiento de compromisos” del alto el fuego.

El mensaje de Abdolahi se produce después de que Estados Unidos atacase y capturase ayer un buque iraní en el mar de Omán, lo que ha elevado la tensión entre los dos rivales y puesto en duda la celebración de una segunda ronda de negociaciones en Islamabad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que su vicepresidente JD Vance viaja a Islamabad para participar en esa negociación, pero Teherán no ha confirmado su participación.

Al mismo tiempo, el miércoles expira el alto el fuego temporal que acordaron Estados Unidos e Irán a principios de abril.

La primera ronda de negociaciones de paz, que fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, concluyó sin un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero ni para la libre circulación del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

Irán dice que no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington.

Qalibaf volvió a denunciar violaciones del alto el fuego actual por parte de EE.UU. y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica.

“Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo”, escribió el líder negociador iraní en un mensaje en X.

Qalibaf afirmó que Irán no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza” y que mientras ha durado el alto el fuego Teherán se ha “preparado para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”.

La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y EE.UU. en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que su vicepresidente, JD Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní.

Posteriormente, varios medios estadounidenses y fuentes cercanas a Vance negaron la información y precisaron que el vicepresidente, que lidera la delegación de la Casa Blanca, no viajará hasta el martes para la cita del miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas.

Por la parte iraní, el portavoz de Exteriores del país, Ismail Bagaei, enfrió las expectativas al afirmar que Irán no tiene planes de acudir el martes. El presidente Masud Pezeshkian denunció que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que “los iraníes no se someten a la fuerza”.

EFE