Las “misas ricoteras”, el movimiento que acompañó la carrera del Indio Solari

El referente del rock nacional Carlos Alberto “El Indio” Solari falleció esta mañana a sus 77 años, en su mítica residencia ubicada en Parque Leloir.

El mundo de la música, el espectáculo y sus millones de fanáticos lloran la muerte del artista, catalogado como uno de los artistas de rock más influyentes de la historia argentina.

Tal era su vínculo con los fanáticos que lo acompañaron desde el principio de su carrera y en cada paso que dio, que los propios bautizaron los encuentros musicales como “misas ricoteras”, por la devoción y la mística que se genera en las presentaciones musicales del referente del rock.

¿Por qué se llamaban “misas ricoteras”?

Presenciar un recital del Indio Solari no era como ir a ver a cualquier otro artista, ya que, para disfrutar de los encuentros musicales que la mítica banda Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota brindaba, los fanáticos viajaban desde distintas partes del país, a menudo, entre muchas personas, compartían asados y cantaban juntos.

Esto llevó a que naciera un movimiento que trascendió la música y se convirtiera “en una religión” donde el Indio llevaba la imagen del “Papa” y las canciones cumplían con el rol de “los rezos”. El momento más importante de la misa ricotera era con la canción “Ji ji ji”, cuando los fanáticos se reunían para armar “el poco más grande del mundo”.

El Indio Solari y las bandas que lo acompañaban llegaron a convocar a un número increíble de participantes en sus recitales: en 2016, su show en Tandil reunió alrededor de 250.000 personas y, un año después, el recital de Olavarría congregó entre 300.000 y 400.000 asistentes.

El pasado 11 de marzo se cumplió un nuevo aniversario de aquella histórica jornada que terminó por constituirse como el último concierto en vivo de “El Indio” Solari en Olavarría que marcó el cierre definitivo de las peregrinaciones. El hecho, marcado por problemas de organización, terminó con la muerte de dos personas.