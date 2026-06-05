El pogo más grande del mundo visto a través mil cámaras de los fans

La imagen de miles y miles de personas saltando al ritmo de “Ji ji ji” trascendió las fronteras de argentinas y dejó boquiabiertos a los extranjeros que vieron las imágenes. El clásico de los Redonditos de Ricota se convirtió en el momento cúlmine de la misa ricotera. Ese que todos esperan en el recital.

En julio de 2012, ese momento quedó registrado en “El pogo más grande del universo filmado a mil cámaras”, un proyecto colaborativo realizado por dos productoras argentinas, Lumpen Films y Calma Cine, que recopilaron en un video las filmaciones de los fans que asistieron al recital que los Redondos dieron en Tandil el 13 de noviembre de 2010.

El video, dirigido por Tian Cartier con la producción de Martín Longo, muestra la lógica y el sentido de pertenencia de los fans, la procesión y la misa ricotera.