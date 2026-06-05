Fito Páez, Divididos, Ciro y Lali: las reacciones de los artistas a la muerte del Indio Solari

La muerte de Carlos “Indio” Solari generó una inmediata conmoción en el mundo de la música. Apenas conocida la noticia, artistas de distintas generaciones comenzaron a expresar públicamente su dolor y a rendir homenaje a quien fue una de las figuras más trascendentes del rock argentino y uno de los compositores más influyentes de las últimas décadas.

Entre las despedidas más resonantes estuvo la de Fito Páez, quien eligió un extenso texto para reflexionar sobre la dimensión cultural del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas”, escribió el músico rosarino, que comparó la muerte del Indio con la de un cacique cuya partida provoca desconcierto, angustia y un profundo vacío en su comunidad.

Páez recordó además el único encuentro personal que mantuvo con Solari, a fines de 1988 en los camarines de Cemento. Según contó, el Indio se acercó para señalarle, con afecto y precisión, aspectos de una canción que consideraba que había sido interpretada de manera equivocada. “Me aleccionó como un hermano mayor”, escribió. También destacó su magnetismo personal y su enorme carisma antes de concluir: “Se fue uno de nuestro bando: la convulsionada, salvaje y siempre exótica e imprevisible cultura rock”.

Otra de las reacciones que más repercusión generó fue la de Divididos. La banda integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella eligió una despedida breve pero cargada de simbolismo. A través de una historia publicada en redes sociales compartió una imagen del músico acompañada por una frase que rápidamente se multiplicó entre los seguidores: “Camino al brillo eterno”.

Andrés Ciro Martínez también destacó la importancia de Solari para la historia del rock nacional. “Larga vida al rock, larga vida al Indio”, escribió el cantante, quien además lo definió como “uno de los más grandes poetas que dio el rock nacional”. El ex líder de Los Piojos recordó que fue una de las primeras figuras consagradas en brindar apoyo a su banda cuando daba sus primeros pasos. “Fue el primero de los grandes que a Los Piojos nos tiró una mano”, señaló.

Uno de los textos más personales fue el de Richard Coleman. El músico reconstruyó más de cuatro décadas de admiración y recordó la primera vez que vio actuar al Indio en 1981. “Tu banda era lo que necesitaba ver, tu rock lo que necesitaba escuchar”, escribió en una extensa despedida que repasó discos, recitales y personajes fundamentales de la historia del rock argentino. Hacia el final de su mensaje sintetizó una sensación compartida por muchos seguidores: “No te conocí en persona, no fuiste amigo, no fue necesario. Pero acompañaste mucho tiempo, eso sí”.

El dolor por la muerte del músico también atravesó otros géneros. Teresa Parodi destacó el vínculo único que Solari construyó con su público a lo largo de décadas. “Es triste cuando el pueblo llora, Indio. Pero es tan hermoso cuando el pueblo canta y es lo que seguirá haciendo con vos donde sea que estés. Gracias por la música, buen viaje”, escribió la cantora correntina en una de las despedidas más emotivas de la jornada.

Desde el rock barrial también llegaron homenajes. Los Gardelitos agradecieron “el vuelo” y la profundidad artística del compositor. “Gracias Indio por el vuelo de tu pluma que hoy llegó hasta el cielo para desatar una tormenta perfecta en nuestras almas”, escribieron. La banda destacó además una obra que, según señalaron, supo “penetrar en el hondo bajo fondo de nuestra sociedad y de nuestros locos corazones”.

La cantante Lali Espósito eligió una despedida silenciosa pero significativa. En sus historias de Instagram compartió una fotografía del músico acompañada por la canción “Todo un palo”, uno de los clásicos de Los Redondos. Sin necesidad de agregar palabras, el gesto fue leído como una muestra de admiración hacia una figura que trascendió generaciones y estilos musicales.

También Iván Noble expresó su tristeza por la noticia. “Supongo que algo así fue la muerte de Gardel. Buen viaje, Indio. Muchísimas gracias por las canciones”, escribió el ex líder de Los Caballeros de la Quema.

Las despedidas continuaron multiplicándose a lo largo de toda la jornada. Más allá de las diferencias generacionales, estéticas o musicales, los mensajes coincidieron en un mismo reconocimiento: la magnitud de una obra que transformó para siempre la cultura popular argentina y convirtió al Indio Solari en una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.