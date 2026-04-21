Con Adorni, Villarruel y Kicillof, la política se suma a la misa por el aniversario de la muerte del papa Francisco

A un año del del fallecimiento del Papa Francisco, este martes se realizarán una serie de misas, caravanas y actos en distintos en lugares de la Argentina, aunque la más sobresaliente será la que desarrollará la Iglesia Católica en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, que contará con representación del Gobierno nacional.

En la Basílica será la misa con la que las autoridades eclesiásticas, con Marcelo Colombo a la cabeza (máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina, CEA), recordará al fallecido Sumo Pontífice.

Con el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno de viaje en Israel, el Gobierno decidió enviar al acto central en recordatorio del cura argentino al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El lema será “memoria agradecida” y “compromiso misionero” y también estarán presentes la vicepresidenta Victoria Villarruel y Agustín Caulo, el secretario de Culto y Civilización de la Nación que reemplazó a Nahuel Sotelo en enero de este año.

Asimismo, confirmaron su participación el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, y la primera línea de la CGT y los movimientos sociales. Por el lado de la Iglesia, dará el presente la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, subrayó la Conferencia Episcopal desde un comunicado sobre la actividad.

Misas y homenajes en todo el país

Al cumplirse un año del fallecimiento del Papa Francisco, este martes se realizarán misas, caravanas y actos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país para rendirle homenaje. La Iglesia Católica eligió Luján como epicentro de la conmemoración, con el objetivo de “renovar el compromiso misionero” que marcó el pontificado de Jorge Bergoglio durante sus doce años al frente del Vaticano.

En ese marco, la Conferencia Episcopal Argentina realizará a las 17 una misa en la Basílica de Luján, que será presidida por el monseñor Marcelo Colombo bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”. Del acto participará todo el episcopado argentino, junto a miembros de la conducción de la CEA como el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro.

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, señaló la Conferencia Episcopal en un comunicado.

En la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo Jorge García Cuerva encabezará una misa homenaje este martes a las 20 en la Basílica de San José de Flores, un lugar clave en la vida de Bergoglio por su vínculo con el origen de su vocación religiosa. García Cuerva mantuvo una relación cercana con el Papa, quien lo designó arzobispo en 2023 y valoraba su mirada pastoral enfocada en los sectores más vulnerables, en línea con su propia concepción de la Iglesia.

En el interior del país también habrá actividades conmemorativas. En la provincia de San Juan, la catedral local organizó una semana de celebraciones que incluyen misas, instancias de reflexión y acciones comunitarias impulsadas por el padre Riveros. Asimismo, parroquias de Rosario llevarán adelante distintas ceremonias en su memoria.

A nivel internacional, los homenajes se concentrarán en Roma, donde en la Basílica de Santa María la Mayor -lugar donde descansan sus restos- se realizará el rezo del rosario y una misa especial presidida por el sacerdote argentino Guillermo Karcher.

Las distintas celebraciones buscarán no solo recordar la figura de Francisco, sino también reafirmar el legado que dejó: una Iglesia comprometida con la justicia social, cercana a los sectores más postergados y abierta al diálogo en tiempos de profundas transformaciones.

Con información de la agencia NA