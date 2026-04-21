El Gobierno enviará al Senado las reformas más sensibles: Discapacidad, Salud Mental y propiedad privada

El Gobierno enviará al Senado un paquete de proyectos de alto impacto político y priorizará esa Cámara para el tratamiento de las iniciativas más sensibles. La decisión quedó expuesta este fin de semana con el ingreso de las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental, que se suman a otros proyectos ya girados como la reforma laboral y cambios en el régimen de tierras y propiedad.

Según fuentes parlamentarias, la estrategia oficial se apoya en una mayoría construida por Patricia Bullrich, que articula a La Libertad Avanza con bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Ese esquema le permitiría reunir entre 40 y 44 votos, con apoyos variables de otros espacios, en una Cámara donde el peronismo quedó en minoría.

Mayoría y agenda

El oficialismo busca que el Senado funcione como cámara de origen de los proyectos más conflictivos y, en caso de modificaciones en Diputados, retener la posibilidad de imponer la versión final. En ese marco, la Cámara alta deberá tratar además cerca de 90 pliegos y un conjunto de leyes complejas, entre ellas la denominada “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

El temario incluye cambios en el sistema de pensiones por invalidez laboral, con reempadronamientos obligatorios, auditorías periódicas y nuevos cruces de datos entre organismos como ANSES. También se establecen incompatibilidades con el empleo formal y se mantiene el haber en el 70% de la jubilación mínima, sin aumentos adicionales previstos.

Cambios en salud mental y propiedad

En materia de salud mental, el proyecto refuerza el rol del médico psiquiatra dentro de equipos interdisciplinarios y le otorga mayor peso en decisiones como diagnósticos, tratamientos e internaciones. Aunque se sostiene el criterio de excepcionalidad, se habilitan internaciones no voluntarias en casos de riesgo grave para la persona o terceros. Además, se incorpora el abordaje del consumo problemático de sustancias dentro de las políticas del área.

Por su parte, la iniciativa sobre propiedad privada propone flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, limitar las expropiaciones y acelerar los desalojos, con plazos más breves para intimaciones y ejecuciones. También elimina restricciones vinculadas a la venta de tierras afectadas por incendios y modifica disposiciones que impactan en la regularización de barrios populares.

Con información de NA