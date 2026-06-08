El historiador israelí Harari elogió a Milei, pero advirtió sobre los riesgos de otorgar personalidad jurídica a la IA

El historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari elogió al presidente Javier Milei por su audacia política y por sus esfuerzos para mejorar la situación económica argentina, aunque manifestó fuertes reparos respecto de una de las iniciativas impulsadas por el mandatario en materia de inteligencia artificial.

La discusión se originó a partir de una propuesta presentada por Milei para crear una nueva categoría legal destinada a las denominadas “corporaciones no humanas”, entidades administradas por sistemas de inteligencia artificial capaces de tomar decisiones de manera autónoma.

En una columna publicada en el diario británico Financial Times, Harari sostuvo que otorgar personalidad jurídica a este tipo de organizaciones podría abrir la puerta a riesgos inéditos para las sociedades modernas.

“Milei es un político muy audaz, y su determinación por mejorar la situación económica de Argentina es digna de elogio”, señaló el autor de Sapiens y Nexus. Sin embargo, consideró que la iniciativa podría transformarse en una herramienta “extremadamente riesgosa”.

Según explicó, el reconocimiento legal de estas entidades funcionaría como una especie de “llave maestra” que permitiría a sistemas de inteligencia artificial intervenir de manera autónoma en ámbitos financieros, económicos y políticos.

Harari planteó que estas corporaciones podrían poseer bienes, contratar personal, participar en operaciones comerciales internacionales, iniciar acciones judiciales e incluso realizar aportes a campañas políticas sin que existiera una persona humana directamente responsable de sus decisiones.

El escritor también alertó sobre las dificultades para controlar o sancionar a este tipo de estructuras. En ese sentido, mencionó investigaciones recientes que muestran cómo algunos modelos avanzados de inteligencia artificial han modificado estrategias o reglas de funcionamiento para obtener ventajas cuando detectaban escenarios desfavorables.

Para contextualizar su crítica, comparó la propuesta con la aparición de las sociedades de responsabilidad limitada en el siglo XVII, una innovación jurídica que impulsó el desarrollo del capitalismo moderno. No obstante, advirtió que las nuevas corporaciones administradas por IA podrían generar niveles de concentración de poder difíciles de prever.

“Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, escribió en referencia a la capital de las antiguas colonias neerlandesas en Asia, asociada históricamente al poder de las grandes compañías comerciales.

La respuesta de Milei

La respuesta del Presidente no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, Milei agradeció la intervención del intelectual israelí y celebró que participe de un debate que calificó como “fascinante y trascendental”.

“Estamos en el amanecer de una nueva era”, escribió el mandatario, quien vinculó la discusión con las reflexiones desarrolladas por Harari en sus libros sobre el papel de las ficciones institucionales y las transformaciones tecnológicas en la organización de las sociedades humanas.

Además, aseguró que ya trabaja en una respuesta más extensa para intentar despejar las inquietudes planteadas por el historiador. “Necesitamos más que nunca toda nuestra inteligencia para construir el marco que nos permita aprovechar las increíbles oportunidades que tenemos por delante”, sostuvo.

El intercambio abrió un debate internacional sobre los límites legales de la inteligencia artificial y sobre el grado de autonomía que podrían adquirir en el futuro las organizaciones gestionadas por sistemas no humanos.

Con información de la agencia NA