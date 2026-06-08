La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1% y acumula un 14% en lo que va del 2026

En el mes de mayo, el IPC de la Ciudad (IPCBA) registró un incremento de 2,1% y en los primeros cinco meses del año acumuló una suba de 14,0%, mientras que la trayectoria interanual se ubicó en 33,1%, de acuerdo al informe que presntó este lunes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño.

De acuerdo a los datos oficiales, durante mayo la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,8%, contribuyendo con 0,49 p.p. a la variación mensual del IPCBA. Al interior de la división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres (14,5%). Le siguieron en importancia, Leche, productos lácteos y huevos (3,7%) y Pan y cereales (2,6%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,2%, con una incidencia de 0,44 p.p. en el Nivel General, debido a las alzas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en las tarifas del servicio residencial de suministro de agua.

Salud aumentó 3,0% e incidió 0,28 p.p., al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Educación se elevó 3,1%, con una incidencia de 0,16 p.p., como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 63,9% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes de mayo, los Bienes registraron una suba de 2,0%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,2%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras, lácteos y panificados) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, de los productos de limpieza y de los medicamentos.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente las subas en los valores de los alquileres, de las cuotas de la medicina prepaga y de los precios de los restaurantes, bares y casas de comida. Le siguieron en importancia, las alzas en los aranceles de los establecimientos de educación formal y en los valores de los gastos comunes por la vivienda. En sentido contrario, las caídas en los precios de los pasajes aéreos y en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

Así, en los primeros cinco meses del año los Bienes acumularon una suba de 12,1% y los Servicios de 15,0%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se aceleraron hasta: 27,9% i.a. en el caso de los Bienes (+1,5 p.p. respecto del mes previo) y 36,2% i.a. en el caso de los Servicios (+0,2 p.p.).

La agrupación Regulados aumentó 2,8%, destacándose las alzas en las cuotas de la medicina prepaga y de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primaria y secundaria). Le siguieron en importancia, las actualizaciones en el boleto de colectivo urbano y en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua. Así, este agregado aceleró su ritmo de suba hasta 40,9% i.a. (+1,5 p.p. respecto del mes previo).

Por último, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 0,1%, principalmente por los incrementos en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de los pasajes aéreos, en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de las frutas. En términos interanuales, se aceleró hasta 19,7% i.a. (+4,4 p.p.).