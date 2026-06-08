Adorni aprovechará el Mundial para presentar su DDJJ y el juez que lo investiga viaja a París con Mahiques

El jefe de Gabinete Manuel Adorni dice que no pasará del lunes 15 de junio para presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento no es casual. El jueves 11 arranca el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, y el Gobierno apuesta a que el ruido del torneo más visto del planeta le dé cobertura mediática para un trámite que lleva meses demorado y que está directamente vinculado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que el juez federal Ariel Lijo tiene abierta sobre el funcionario.

La demora de Adorni tiene dos explicaciones según su entorno. La primera es técnica: querían evitar interferir en la recopilación de pruebas que impulsa el fiscal a cargo de la causa. La segunda es política: el funcionario buscó no ceder ante la presión que en las últimas semanas ejercieron sobre él tanto la senadora Patricia Bullrich como la vicepresidenta Victoria Villarruel, que reclamaban públicamente que presentara la declaración sin más dilaciones. Fue Bullrich quien forzó los tiempos al adelantar la propia.

Lo que termina de completar el cuadro es el viaje que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hará a París entre el 15 y el 19 de junio. Mahiques encabezará la delegación argentina ante el GAFI, el organismo internacional que evalúa las políticas del país en materia de lavado de dinero. En esa misma comitiva viajarán el juez federal Sebastián Casanello y el propio Lijo: el magistrado que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, que tiene en sus manos la causa de las coimas en la ANDIS y que concentra los expedientes más sensibles para el Gobierno, compartirá estadía en la capital francesa con el ministro de Justicia.

La interna que rodea al viaje tampoco es menor. Mahiques está alineado con Karina Milei en el seno del Gobierno. Lijo, en cambio, es visto históricamente como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, el otro polo de la disputa interna que lleva meses tensando al oficialismo.

¿Qué es exactamente lo que la declaración jurada de Adorni deberá explicar? El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis pormenorizado del patrimonio de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. El eje central de la causa es si el nivel de vida del matrimonio puede justificarse con el sueldo del funcionario, que durante 2024 y buena parte de 2025 estuvo congelado en alrededor de $3 millones en mano.

Entre los elementos bajo escrutinio figuran dos compras de propiedades: un departamento en Caballito —adquirido con un préstamo de dos jubiladas al que faltan devolver 70.000 dólares— y una casa en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada a nombre de Angeletti como titular del 100%. A eso se suman al menos 21 viajes del matrimonio en cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, con estadías en hoteles de alta gama. El último frente que abrió la investigación son los movimientos en criptomonedas: la fiscalía detectó operaciones de entrada y salida en más de 20 exchanges —entre ellos Binance, Ripio y Lemon— con activos en BTC, ETH y USDT que aún no tienen explicación patrimonial oficial. Todo eso es lo que Adorni prometió aclarar antes del lunes 15. El Mundial empieza el jueves.