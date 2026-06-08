Israel desafía a Trump y prevé varios días de combates contra Irán mientras siguen los ataques cruzados

Israel ignoró la petición de Donald Trump de no atacar Irán en respuesta a la ofensiva de este domingo y escaló la tensión en la región hasta llevar la tregua a su peor momento desde que se acordó en abril. En las últimas horas, Israel había decidido mantener sus ataques sobre el Líbano a pesar del renovado alto el fuego. La muerte de dos personas al sur de Beirut provocó la respuesta de Irán sobre Israel y el posterior ataque del ejército hebreo sobre capacidades militares y un complejo petroquímico iraníes. Israel dice prepararse para varios días de combates en una nueva escalada que aleja la solución de la guerra en Oriente Medio cuando van a cumplirse 100 días.

El presidente estadounidense buscó este domingo aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán para impedir que entorpezca un acuerdo de Washington con Teherán para acabar con la guerra, tras la mayor jornada de tensión tras el cese del fuego. Trump, quien insistió que “está muy cerca” un acuerdo para acabar con la guerra tras 100 días, llamó a Netanyahu para pedirle que no atacase a Irán, que este domingo violó el alto el fuego alcanzado con EE.UU. el pasado abril al lanzar misiles a Israel, que previamente bombardeó Líbano.

“Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro”, declaró Trump por teléfono al reportero Barak Ravid, de Axios. “Lo que le sugeriría a Irán: ya disparaste tus misiles, es suficiente. Vuelve a la mesa y haz un trato”, indicó el presidente a Fox News.

Este lunes, mientras seguían los ataques cruzados con la tensión en máximos, el presidente de EE.UU. escribió en un escueto mensaje en su red Truth Social con el que intenta desmarcarse de la nueva escalada: “Israel e Irán deben dejar de 'disparar' de inmediato”.

En una publicación posterior en la que parece mandar la señal de que la escalada no amenaza el proceso de negociación, Trump dice: “¡Ambas partes, Israel e Irán, buscan alcanzar un ALTO EL FUEGO inmediato! Las negociaciones finales sobre la 'paz' siguen su curso, salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”. “El bloqueo se mantendrá en vigor, con plena vigencia y efecto, hasta que se alcance un 'acuerdo definitivo'. Las cosas deberían avanzar rápidamente”.

En una rueda de prensa en Teherán el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó a Estados Unidos de la escalada bélica en Oriente Medio porque, en su opinión, las acciones israelíes no se pueden separar de las de Washington, en referencia a los ataques contra Líbano. “Nadie cree que el régimen sionista vaya a emprender ninguna acción sin coordinarse con Estados Unidos”, dijo, e indicó que EE.UU. tiene una responsabilidad directa de las violación del alto el fuego acordado el 8 de abril y que incluía el fin de las hostilidades israelíes en Líbano.

El Ejército israelí anuncia varios días de combates

Aunque medios estadounidenses informaron en un primer momento que Netanyahu habría aceptado la petición a regañadientes, en la madrugada de este lunes el ejército israelí ha anunciado un ataque sobre “objetivos militares” en el centro y el norte de Irán. “La Fuerza Aérea israelí atacó objetivos militares (...) en el oeste y centro de Irán”, apuntó el Ejército israelí en un mensaje publicado en su perfil de Telegram, sin añadir más detalles. Posteriormente, afirmó haber llevado a cabo un “ataque a gran escala” con el objetivo de desmantelar las capacidades de defensa aérea iraníes.

Por su parte, la agencia de noticias iraní Fars informó en sus redes sociales de explosiones en zonas de las ciudades iraníes de Teherán, Isfahán y Tabriz.

Las fuerzas armadas israelíes fueron más allá este lunes y declararon que se está preparando para al menos varios días de combates con Irán, o para una campaña prolongada, y aseguran que están actuando en coordinación con Estados Unidos, según un comunicado militar citado por medios del país hebreo. El ejército afirma que Estados Unidos está coordinándose con Israel y cooperando en las labores de defensa aérea, al tiempo que subrayó que los ataques de la Fuerza Aérea israelí en Irán se llevaron a cabo en dos oleadas utilizando únicamente aviones israelíes, según Haaretz.

Una fuente militar citada por la agencia iraní Tasnim afirma que Teherán se preparó para una confrontación “prolongada” y rechaza el modelo de “escalada controlada”.

Israel decidió el lanzamiento de la ofensiva sobre Irán horas después de que Teherán lanzara un ataque masivo de misiles contra el norte de Israel. Fue la respuesta que los militares iraníes anunciaron y que finalmente llevaron a cabo después de que advirtieran a Israel de que un nuevo bombardeo sobre el Líbano, como el ocurrido este domingo, no saldría impune.

El Ejército de Israel emitió un comunicado a última hora de la tarde en el que aseguraban haber identificado el lanzamiento de varios misiles desde Irán hacia zonas del norte del territorio israelí e informan de la activación de los sistemas defensivos “para interceptar la amenaza”. El Comando del Frente Interior de Israel envió una directiva a los teléfonos móviles de las posibles zonas afectadas y pidió a la población que actara de forma responsable y siguiera las instrucciones del Ejército.

A su vez, la televisión estatal iraní confirmó el lanzamiento este domingo de varias oleadas de misiles balísticos contra Israel como represalia por los bombardeos sobre el Líbano. Los líderes militares de Irán afirman que Israel “debe detener sus ataques en el sur de Líbano y en Dahiyeh” y han amenazado con ataques “más destructivos” si esto no se produce o si Israel expandiera sus ataques en la zona o respondiera a las acciones militares iraníes. Según imágenes hechas públicas por diversos medios iraníes, la Guardia Revolucionaria lanzó al menos dos oleadas de misiles contra Israel.

El comandante de la rama aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní Majid Mousavi resumió la decisión con un escueto mensaje en sus redes sociales: “Promesa cumplida”, después de que Irán haya reactivado los ataques contra Israel como había amenazado que haría si se reanudaban los bombardeos sobre el Líbano. Más simbólico fue el ministro de Exteriores iraní, Abbás Aragchi, quien ha publicado un mensaje en la red social X con una única imagen de las banderas de la República Islámica de Irán y de Líbano.

Nuevos ataques

Los ataques cruzados continuaron este lunes. Por la mañana, el Ejército israelí anunció que había identificado el lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en una nueva oleada de ataques que fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes y en los que no se han registrado heridos.

Las alarmas antiaéreas sonaron en la mañana de este lunes en Jerusalén, Tel Aviv y la ciudad sureña de Bersheeba, en la que supone la segunda tanda de ataques iraníes desde este domingo noche, en represalia por el bombardeo israelí de los suburbios de Beirut. El Ejército informó poco después a los israelíes de que podían salir de sus refugios.

Teherán anunció a primera hora bombardeos contra las bases israelíes de Tel Nos y Nevatim como parte de “una importante operación de represalia”.

En el país persa, las autoridades de la provincia de Juzestán confirmaron este lunes un ataque del Ejército israelí a su complejo petroquímico de Mahshahr, que causó “daños parciales”, informaron medios oficiales de Irán. “El régimen israelí atacó la compañía petroquímica Karun en Mahshahr, en la provincia de Juzestán. Según el encargado de seguridad de Juzestán, las instalaciones fueron alcanzadas por proyectiles, que causaron daños parciales a partes del complejo”, indicó el medio iraní Press TV en su cuenta de la red social X.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria asegura que atacó industrias similares en la ciudad israelí de Haifa. El cuerpo militar de élite amenazó este lunes con atacar objetivos energéticos en la región si sus complejos petroquímicos son bombardeados.

Los hutíes anuncian un bloqueo a barcos israelíes en el mar Rojo

Entretanto, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, declararon este lunes la prohibición “completa y total” a la navegación marítima israelí en el mar Rojo y reivindican el lanzamiento de misiles contra Israel, en represalia por los ataques israelíes contra “objetivos militares” de la República Islámica.

Israel había informado anteriormente de que se había lanzado un misil desde Yemen hacia su territorio. Los hutíes lanzaron ataques en el mar Rojo desde finales de 2023 hasta finales de 2024, interrumpiendo el tráfico marítimo entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

Cierres del espacio aéreo

Como consecuencia de la escalada, el organismo encargado de coordinar la aviación civil en Irán informó este domingo del cierre del espacio aéreo sobre toda la parte occidental del país.

Las autoridades de Siria e Irak anunciaron también el cierre temporal de sus respectivos espacios aéreos a lo largo de la noche del domingo. Por un lado, la Autoridad de Aviación Civil de Irak informó de un cierre del espacio aéreo durante las próximas 72 horas, y a su vez las autoridades de aviación sirias anunciaron un cierre de 12 horas del espacio aéreo hasta las 11 de la mañana del lunes.