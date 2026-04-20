A un año de la muerte del Papa Francisco: misas y homenajes en todo el país

Al cumplirse un año del fallecimiento del Papa Francisco, este martes se realizarán misas, caravanas y actos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país para rendirle homenaje. La Iglesia Católica eligió Luján como epicentro de la conmemoración, con el objetivo de “renovar el compromiso misionero” que marcó el pontificado de Jorge Bergoglio durante sus doce años al frente del Vaticano.

En ese marco, la Conferencia Episcopal Argentina realizará a las 17 una misa en la Basílica de Luján, que será presidida por el monseñor Marcelo Colombo bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”. Del acto participará todo el episcopado argentino, junto a miembros de la conducción de la CEA como el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro.

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, señaló la Conferencia Episcopal en un comunicado.

En la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo Jorge García Cuerva encabezará una misa homenaje este martes a las 20 en la Basílica de San José de Flores, un lugar clave en la vida de Bergoglio por su vínculo con el origen de su vocación religiosa. García Cuerva mantuvo una relación cercana con el Papa, quien lo designó arzobispo en 2023 y valoraba su mirada pastoral enfocada en los sectores más vulnerables, en línea con su propia concepción de la Iglesia.

En el interior del país también habrá actividades conmemorativas. En la provincia de San Juan, la catedral local organizó una semana de celebraciones que incluyen misas, instancias de reflexión y acciones comunitarias impulsadas por el padre Riveros. Asimismo, parroquias de Rosario llevarán adelante distintas ceremonias en su memoria.

A nivel internacional, los homenajes se concentrarán en Roma, donde en la Basílica de Santa María la Mayor -lugar donde descansan sus restos- se realizará el rezo del rosario y una misa especial presidida por el sacerdote argentino Guillermo Karcher.

Las distintas celebraciones buscarán no solo recordar la figura de Francisco, sino también reafirmar el legado que dejó: una Iglesia comprometida con la justicia social, cercana a los sectores más postergados y abierta al diálogo en tiempos de profundas transformaciones.

Con información de la agencia NA