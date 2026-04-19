Superclásico en el Monumental: River y Boca se enfrentan con estadio lleno

River Plate y Boca Juniors disputarán este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 —interzonal— del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 17 y contará con un estadio colmado, en uno de los cruces más convocantes del calendario local.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que también podrá seguirse vía streaming a través de Flow, DGO y Telecentro Play, en todos los casos con suscripción al Pack Fútbol. El árbitro será Darío Herrera y el VAR estará a cargo de Héctor Paletta.

En paralelo a la expectativa deportiva, en las horas previas al partido se intensificó la reventa de entradas, con valores que reflejan la alta demanda. Mientras miles de socios de River no lograron acceder a localidades por los canales oficiales, en sitios de reventa se ofrecen tickets a precios que van desde los $500.000 hasta superar el $1.200.000 para plateas. Algunas plataformas publican ubicaciones entre $500.000 y $950.000, mientras que otras ofrecen pares de plateas bajas por más de $1,2 millones.

Formaciones confirmadas

River, dirigido por Eduardo Coudet, formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza y Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Boca, bajo la conducción de Claudio Úbeda, saldría a la cancha con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Un cruce con impacto más allá de la tabla

El Superclásico se juega en una etapa decisiva del torneo, con ambos equipos buscando posicionarse de cara a la recta final. Más allá de los puntos en disputa, el peso simbólico del enfrentamiento y su impacto en lo anímico lo convierten en un partido de alto voltaje.

Con un Monumental completo y un contexto marcado por la alta demanda de entradas, River y Boca volverán a protagonizar uno de los eventos deportivos más relevantes del país.