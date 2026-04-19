Día Mundial de Los Simpson: ¿por qué los fanáticos lo celebran cada 19 de abril?

Cada 19 de abril, fanáticos de todo el mundo celebraron el Día Mundial de Los Simpson, una fecha que rinde homenaje al debut televisivo de la icónica familia amarilla en 1987. Aquel día, los personajes creados por Matt Groening hicieron su primera aparición en el ciclo The Tracey Ullman Show, dando inicio a un fenómeno cultural sin precedentes.

Con el paso de los años, la serie producida por Fox Broadcasting Company se consolidó como una de las más influyentes y longevas de la historia de la televisión. Su humor ácido, su mirada crítica sobre la sociedad estadounidense y su capacidad para anticipar hechos de la realidad la convirtieron en un ícono global, con múltiples generaciones de espectadores.

La celebración fue impulsada oficialmente en 2017, cuando la cadena celebró los 30 años del programa, y desde entonces se replica cada año con maratones, contenidos especiales y una fuerte presencia en redes sociales. En distintos países, los seguidores aprovecharon la jornada para recordar episodios emblemáticos y compartir referencias que forman parte del lenguaje cotidiano.

Más allá del entretenimiento, la serie logró instalarse como un fenómeno sociocultural que trascendió la pantalla. A través de personajes como Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, Los Simpson ofrecieron durante décadas una sátira constante sobre la política, la economía, la educación y los medios de comunicación.

A casi cuatro décadas de su primera emisión, la vigencia de la serie sigue intacta. El Día Mundial de Los Simpson no solo celebra su historia, sino también su impacto en la cultura popular y su lugar como una de las producciones más influyentes de todos los tiempos.