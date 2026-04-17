La Casa Rosada convoca una vez más a la mesa política en medio de la presión sobre Adorni

En la antesala de una nueva escala internacional de Javier Milei, que este sábado partirá rumbo a Israel, la Casa Rosada vuelve a recostarse sobre un dispositivo que, con el correr de los meses, pasó de ser una promesa de coordinación a una herramienta de contención: la mesa política. La reunión convocada por Manuel Adorni para este viernes a las 11 no es solo un intento de ordenar la hoja de ruta legislativa. Es, sobre todo, un nuevo ensayo de control interno en medio de un escenario que, además de la inminente ausencia del Presidente, combina presión judicial y una cierta parálisis parlamentaria.

Es que el cónclave llega atravesado por un factor que altera el equilibrio interno: la situación de Adorni en los tribunales. En medio de nuevos movimientos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete no solo conserva su lugar sino que lo ejerce, con un oficialismo que parece no estar dispuesto a soltarlo. La foto de este jueves en Vaca Muerta junto a Karina Milei, quien según reconstruyen en Balcarce 50 fue la que impulsó la invitación, funcionó como un mensaje hacia adentro y hacia afuera. La mesa de este viernes refuerza esa señal al ubicarlo en el centro del armado político en un momento de máxima exposición.

En términos formales, el temario no difiere demasiado de otras convocatorias. La Casa Rosada busca destrabar una agenda legislativa que no termina de arrancar, con una Cámara de Diputados que apenas sesionó una vez en lo que va del período ordinario, y avanzar con proyectos que combinen volumen político y capacidad de generar debate. La reforma política, con la eliminación de las PASO, vuelve a ocupar el centro de la escena, acompañada por modificaciones en el Código Penal orientadas a temas de alto impacto público. A eso se suma la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que genera resistencias incluso entre aliados, y el intento de acelerar pliegos judiciales negociados con gobernadores.

Pero el trasfondo es otro. La necesidad de instalar temas que desplacen el foco mediático de la situación de Adorni se volvió explícita. Y, al mismo tiempo, expone una dificultad más profunda: la de sostener iniciativa política propia en un contexto donde los tiempos empiezan a ser marcados por factores externos.

La composición de la mesa también habla de ese momento. Se espera la participación del ministro del Interior, Diego Santilli; de la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; del titular de Diputados, Martín Menem; del armador Eduardo “Lule” Menem; y del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. La posible presencia de Karina Milei refuerza la idea de que el encuentro tendrá un carácter más “de rosca” que técnico, aunque no está confirmada la participación del asesor Santiago Caputo. En contraste, la ausencia de Luis “Toto” Caputo, de viaje en Estados Unidos, deja al equipo económico por fuera de la discusión en un momento en el que la inflación en alza y los recortes presupuestarios presionan al Palacio de Hacienda.

La mesa política libertaria se institucionalizó tras la derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025. Desde el vamos, funcionó más como un espacio flexible, a veces ampliado y otras reducido al mínimo indispensable, que como un ámbito regular de toma de decisiones. Hubo encuentros esporádicos, convocados al calor de urgencias específicas, como la necesidad de ordenar votaciones, contener tensiones con aliados o bajar línea en momentos de crisis. Sin embargo, nunca logró consolidarse como un órgano estable de coordinación real.

En ese vacío, su reactivación periódica suele leerse menos como señal de fortaleza que como síntoma de desorden: es una instancia que demostró capacidad para cerrar coyunturas —sobre todo en tiempos donde “todo marchaba acorde al plan”, como en el verano pasado— pero no para sostener dinámicas en el tiempo. En un escenario donde el Gobierno busca recuperar iniciativa mientras protege a Adorni, uno de sus funcionarios clave, esa limitación se vuelve más evidente. La experiencia reciente demostró que, en el universo oficialista, la mesa sirvió únicamente para apaciguar las internas. Una funcionalidad que parece volverse cada vez más estrecha.

PL/MC