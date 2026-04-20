Cuba confirmó una reunión con Estados Unidos y pidió el fin del “cerco energético”

El gobierno de Cuba confirmó que en los últimos días se llevó a cabo en La Habana una reunión con representantes de Estados Unidos, en un contexto de relaciones tensas entre ambos países. La información fue dada a conocer por el funcionario de la cancillería cubana Alejandro García del Toro, quien explicó que se trató de un intercambio manejado con bajo perfil debido a su sensibilidad.

Según detalló, participaron autoridades de nivel intermedio del Departamento de Estado estadounidense y, por parte de la isla, funcionarios con rango de viceministro. De acuerdo con la versión oficial, el encuentro transcurrió en un clima respetuoso y sin imposiciones de plazos ni exigencias formales. En ese marco, la delegación cubana puso el foco en la necesidad de levantar las restricciones energéticas que afectan al país, a las que calificó como una medida injustificada con impacto directo sobre la población.

Desde La Habana sostienen que este tipo de sanciones no solo perjudican a Cuba, sino que también presionan a terceros países que mantienen vínculos comerciales con la isla, en particular en el suministro de combustibles.

En paralelo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reiteró recientemente su disposición a avanzar en un diálogo bilateral “serio y responsable” con Washington, con el objetivo de abordar las diferencias existentes. Lo hizo en el marco de una visita de legisladores demócratas estadounidenses a la isla a comienzos de abril.

Reacciones internacionales

El escenario también generó posicionamientos en otros países. El canciller alemán Friedrich Merz consideró que no existen motivos que justifiquen una intervención militar sobre Cuba y planteó que cualquier diferencia debe resolverse por vías diplomáticas.

Sus declaraciones se dieron en una conferencia conjunta con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien coincidió en rechazar posibles acciones militares y defendió el respeto a la soberanía de los Estados. Lula reiteró su oposición a intervenciones externas y remarcó la importancia de preservar la integridad territorial de las naciones.

Las advertencias se producen en un contexto de creciente presión internacional, luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump que ubicaron a Cuba dentro de posibles focos de conflicto.

Mientras tanto, el reciente contacto diplomático en La Habana abre una instancia de diálogo que, aunque limitada y cautelosa, podría funcionar como un canal para evitar una mayor escalada en la relación bilateral.

Con información de la agencia NA