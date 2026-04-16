Interactivo: el sorprendente antes y después del departamento donde vive Adorni y que está investigado en la Justicia

La Justicia avanzó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al incorporar al expediente una serie de fotografías del departamento que adquirió en el barrio porteño de Caballito. El inmueble, ubicado en Miró al 500, es una de las piezas clave para reconstruir la operatoria bajo sospecha.

Las imágenes, que muestran el “antes y después” de la propiedad, fueron presentadas durante una ronda de declaraciones testimoniales con el objetivo de establecer si las refacciones realizadas justifican la diferencia de valor detectada en la compraventa. La causa está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar la consistencia económica de la operación.

Las vendedoras del inmueble, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, ambas jubiladas, declararon ante la Justicia que desconocen los detalles de la transacción. Según indicaron, la gestión de la operación inmobiliaria estuvo a cargo de Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el departamento había sido adquirido previamente al futbolista Hugo Morales por un valor de 200.000 dólares. Apenas seis meses después, la propiedad fue vendida a Adorni por 230.000 dólares, lo que despertó sospechas en torno a la rápida valorización.

En cuanto a la forma de pago, el funcionario abonó un adelanto de 30.000 dólares y contrajo una deuda con las vendedoras por los 200.000 dólares restantes. Este esquema también forma parte del análisis judicial, que intenta establecer si las condiciones de la operación se ajustan a parámetros habituales del mercado.

El foco de la investigación está puesto en determinar si las mejoras introducidas en el inmueble alcanzan a justificar la diferencia de 30.000 dólares entre ambas operaciones. Para ello, la fiscalía analiza no solo las imágenes del departamento, sino también los posibles costos de las refacciones, en un intento por esclarecer si existió o no un beneficio económico irregular.