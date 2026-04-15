La justicia comprobó que Adorni viajó a Aruba con toda su familia para recibir el 2025

Un viaje en primera clase para él, su esposa y sus dos hijos. Destino: Aruba, una pequeña isla del Caribe, frente a las costas de Venezuela, un paraíso exclusivo. Fue el destino que eligio Manuel Adorni para recibir la llegada del 2025. Así lo comprobó este miércoles la justicia que determinó que el jefe de Gabinete viajó allí entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.

Según la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje tuvo un costo de US$1.450, con un total de 5.800 dólares por el grupo familiar.

Las pericias judiciales lograron determinar el costo de los pasajes, la aerolínea utilizada –LATAM–, el trayecto que llevaron a cabo y el alojamiento que reservaron. Además, se pudo conocer que los registros migratorios previos indicaban escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña situada a 25km al norte de la costa de Venezuela.

Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cerca de US$1.000 la noche por persona.

Esta confirmación se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados.

La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones.

Además, esta mañana, las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes le vendieron el año pasado al jefe de Gabinete el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentaron a declarar en los tribunales de Comodoro Py ante Pollicita.

Las mujeres le vendieron la propiedad a Adorni en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de esta operación, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo.

Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, lo cual le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.

En los dos años y cuatro meses que lleva como funcionario del gobierno libertario, Adorni ostenta $2,5 millones y más de US$48.000 en ahorros, cuatro inmuebles –incluida una casa en un country–, dos vehículos –entre ellos, una camioneta–, deudas con jubiladas cuya conexión es la amistad con uno de sus hijos –dueño de una constructora–, viajes al Caribe, al menos un vuelo a Punta del Este en un jet privado y una causa judicial abierta por supuesto enriquecimiento ilícito que llevan adelante Pollicita ante el juez Ariel Lijo.

Con información de NA