¿Fue exitosa o fracasó la legalización del cannabis en Alemania?

A dos años de su aprobación, la “Ley sobre el consumo de cannabis” enfrenta críticas de ministros conservadores del gobierno alemán, que la califican de “fracaso total”. Pero un estudio hecho por expertos de tres universidades alemanas tiene otros datos.

La ley permite la posesión de 25 gramos en espacios publicos, el cultivo de hasta 50 gramos, la posesión de hasta tres plantas por adulto y el fácil acceso de cannabis medicinal en internet.

Buscaba, entre otras, cosas evitar el mercado negro. Y aseguran que dio resultados.

Pero ministros dicen que no es así porque aseguran que el mercado negro está en auge y que la delincuencia va en aumento. Sin embargo, los resultados de un proyecto de investigación no dicen lo mismo y seguirán investigando hasta abril de 2028.