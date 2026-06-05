Peregrinan a la casa del Indio y convocan a una “misa ricotera” en Plaza de Mayo

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, comunicó el entorno del Indio al músico en redes sociales, mientras desde temprano en la mañana, la calle Calixto Oyuela al 4300 de Parque Leloir comenzó a llenarse de ricoteros.

Llegaron solos, en pareja, en grupos, con banderas enrolladas bajo el brazo y canciones tarareadas en voz baja. La casa donde el Indio Solari vivió sus últimos años —una propiedad rodeada de jardines y árboles, con su estudio de grabación “Luzbola” en la planta baja— está cercada por efectivos policiales y representantes de la Fiscalía de Ituzaingó desde minutos después de las 9, cuando se confirmó la muerte del artista. Pero eso no detiene a los fanáticos.

El entorno del músico informó que “lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece” y que por la tarde de este viernes se informará “dónde se realizará la despedida pública”.

“Para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también. Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, cierra el texto.

Entre los que llegaron a acompañar a la familia estuvo Máximo Kirchner. El diputado nacional, que mantenía una relación de amistad cercana con el músico, se acercó a Parque Leloir para estar junto la Negra Poli y el resto del entorno de Solari.

Además de Parque Leloir hay una convocatoria para un homenaje masivo: el llamado a una “misa ricotera” en Plaza de Mayo a partir de las 18. El mensaje es sencillo y directo: “Despedimos al Indio a lo grande. En Plaza de Mayo. 18 hs misa ricotera”. La “misa” es el mismo lenguaje que los ricoteros construyeron durante décadas en los estadios, ahora trasladado a la calle.

La elección de Plaza de Mayo no es casual. El Indio siempre mantuvo una relación tensa y explícita con la política: criticó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, cuestionó el avance del macrismo sobre los derechos sociales, y en 2024 apuntó contra Javier Milei en una entrevista radial, cuestionando su estilo de liderazgo y los intereses detrás de su gobierno. Que sea la plaza donde se gestan las grandes escenas del país para despedirlo dice algo sobre el lugar que ocupó el Indio en el imaginario de varias generaciones.