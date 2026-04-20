Día Mundial de la Marihuana: ¿por qué se celebra el 20 de abril?

Cada 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una fecha que se consolidó a nivel global como referencia cultural vinculada al consumo de cannabis y que, con el paso del tiempo, también se transformó en un punto de encuentro para debates sobre su regulación y uso.

El origen del “4/20” se remonta a la década de 1970 en Estados Unidos, cuando un grupo de estudiantes comenzó a utilizar ese número como código para referirse al consumo de marihuana. Con los años, la expresión se expandió y quedó asociada al 20 de abril —por la forma en que se escribe la fecha en inglés—, hasta convertirse en una jornada reconocida internacionalmente.

De símbolo cultural a debate público

En distintos países, el 4/20 es motivo de concentraciones, actividades culturales y movilizaciones que reclaman cambios en las políticas sobre cannabis. En algunos casos, estas expresiones están vinculadas a la promoción de la legalización o la despenalización del consumo, mientras que en otros se centran en el acceso a usos medicinales.

El avance de marcos regulatorios en varios países modificó el escenario en las últimas décadas. Uruguay fue pionero en América Latina al regular el mercado de cannabis en 2013, seguido por otras experiencias que habilitan distintos niveles de uso, tanto recreativo como medicinal.

El caso argentino

En Argentina, la discusión se centró en los últimos años en el cannabis medicinal. La legislación vigente permite el cultivo controlado para uso terapéutico, así como el acceso a productos derivados bajo determinadas condiciones. Sin embargo, el uso recreativo continúa penalizado por la ley de estupefacientes, aunque con fallos judiciales que, en algunos casos, limitaron su alcance en el ámbito privado.

Organizaciones sociales y sectores del ámbito científico y sanitario impulsan una ampliación del marco regulatorio, mientras que otros actores plantean la necesidad de reforzar políticas de prevención y atención frente a consumos problemáticos.

Entre salud y políticas públicas

El Día Mundial de la Marihuana se inscribe así en un debate más amplio que involucra aspectos sanitarios, legales y sociales. Mientras algunos destacan los posibles beneficios terapéuticos del cannabis y cuestionan la criminalización de los usuarios, otros advierten sobre los riesgos asociados al consumo, especialmente en adolescentes.

En ese contexto, la fecha funciona como un punto de visibilización de una discusión que atraviesa a distintos países y que continúa en evolución, con modelos regulatorios diversos y enfoques contrapuestos sobre cómo abordar el consumo de cannabis.