Milei recibió un doctorado Honoris Causa en Israel y dijo que con “determinadas culturas no se puede convivir”: “Nos van a querer matar”

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que con “determinadas culturas” no se puede “convivir”, a la vez que indicó que defiende “la vida y ellos nos van a querer matar”, en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán.

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, señaló el mandatario tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan.

Estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish. De fondo se escuchaba una versión rock and roll de la canción “Libre”, de Nino Bravo.

En su discurso, leyó “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, epílogo de su nuevo libro; cuestionó otra vez al periodismo; sostuvo que Marx “era satánico” y asumió que la Torá fue un “antídoto contra las ideas de izquierda”.

“Tanto significa para mi ser reconocido en Israel. Si uno abraza los valores judeocristianos su vida espiritual vibra en la misma sintonía que su vida material, y como consecuencia de esa consonancia, uno prospera”, dijo en su discurso.

“Cuando uno rechaza esos valores, la vida material entra en conflicto con la espiritual y el resultado es la miseria. No es una intuición ni una metáfora, es una ley tan rigurosa como cualquier ley económica: dos más dos es cuatro», siguió, de acuerdo a lo que informó la Agencia AJN.

“Para entender por qué hay que empezar por el principio y el principio en la tradición hebrea es el Génesis. La Torá no abre con una discusión ni con un mandamiento, abre con la creación, está escrito en los 10 mandamientos: el orden moral que el Creador estableció antes de que existiera cualquier Estado o cualquier mercado. Lo restaura la dotación divina que se perdió, no devuelve al hombre la capacidad infinita que tenía en el Edén, pero es el único sistema que, en consonancia con la ley de Dios, permite que el hombre trabaje, innove, descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales. Que lo oiga, el que no quiere oír, que se haga cargo de las consecuencias”, completó.

Alineamiento contra Irán

El domingo, Milei inició una nueva visita oficial a Israel –la tercera desde que asumió– con una agenda centrada en profundizar la relación bilateral, en un contexto internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente. Durante su estadía, el mandatario argentino mantuvo un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien encabezó una conferencia conjunta en Jerusalén.

En ese marco, Milei anunció que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, una medida que, según sostuvo, apunta a consolidar una “unión moral, espiritual y política” entre ambos países.

Además, el Presidente informó la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial para el desarrollo conjunto de modelos, la formación de especialistas y su aplicación en sectores productivos. En esa línea, planteó que la Argentina puede convertirse en un “hub de inteligencia artificial” a nivel global.

Una agenda política y estratégica

Durante la conferencia, Milei también presentó los llamados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca replicar en América Latina el esquema de cooperación impulsado en Medio Oriente con los Acuerdos de Abraham. El objetivo, según explicó, es fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, así como coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

El mandatario argentino reafirmó además su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, una decisión que forma parte de su política de alineamiento con Israel y Estados Unidos. En ese contexto, también hizo referencia al rol de ese país en la región y recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina.

Recepción y gestos simbólicos

La llegada de Milei fue destacada por Netanyahu, quien le dio la bienvenida públicamente y lo definió como “un gran amigo del Estado de Israel”. El mensaje reforzó la cercanía entre ambos gobiernos y el peso que la Argentina busca tener en la agenda regional.

Como parte de su agenda, el Presidente visitó el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, y participará de actividades vinculadas al Día de la Independencia israelí. También está previsto que reciba un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente.

Con información de NA