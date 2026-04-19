Milei profundiza su alineamiento con Israel y anuncia una ruta directa a Tel Aviv y acuerdos en IA

El presidente Javier Milei inició una nueva visita oficial a Israel –la tercera desde que asumió– con una agenda centrada en profundizar la relación bilateral, en un contexto internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente. Durante su estadía, el mandatario argentino mantuvo un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien encabezó una conferencia conjunta en Jerusalén.

En ese marco, Milei anunció que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, una medida que, según sostuvo, apunta a consolidar una “unión moral, espiritual y política” entre ambos países.

Además, el Presidente informó la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial para el desarrollo conjunto de modelos, la formación de especialistas y su aplicación en sectores productivos. En esa línea, planteó que la Argentina puede convertirse en un “hub de inteligencia artificial” a nivel global.

Una agenda política y estratégica

Durante la conferencia, Milei también presentó los llamados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca replicar en América Latina el esquema de cooperación impulsado en Medio Oriente con los Acuerdos de Abraham. El objetivo, según explicó, es fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, así como coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

El mandatario argentino reafirmó además su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, una decisión que forma parte de su política de alineamiento con Israel y Estados Unidos. En ese contexto, también hizo referencia al rol de ese país en la región y recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina.

Recepción y gestos simbólicos

La llegada de Milei fue destacada por Netanyahu, quien le dio la bienvenida públicamente y lo definió como “un gran amigo del Estado de Israel”. El mensaje reforzó la cercanía entre ambos gobiernos y el peso que la Argentina busca tener en la agenda regional.

Como parte de su agenda, el Presidente visitó el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, y participará de actividades vinculadas al Día de la Independencia israelí. También está previsto que reciba un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente.

La comitiva oficial incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a funcionarios del área económica, de relaciones exteriores y de justicia. El cronograma contempla además reuniones privadas con autoridades israelíes para avanzar en acuerdos de cooperación y en la agenda diplomática.

Con información de NA