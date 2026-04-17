Kicillof, desde España, cuestionó la política económica de Milei: “Se ve un desplome de la economía argentina”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar la gestión económica del presidente Javier Milei y aseguró que la situación del país genera preocupación incluso fuera de sus fronteras.

En el marco de su gira por España, el mandatario bonaerense se expresó desde Barcelona, donde afirmó que “se ve un desplome de la economía argentina, con caída de la demanda y ausencia total del Estado”. Sus declaraciones se dieron tras su paso por Madrid, en una agenda que marca también sus primeros movimientos con proyección nacional.

Durante una entrevista radial, Kicillof contrastó el escenario local con el europeo: “Mientras acá se discute reducir la jornada laboral y fortalecer el salario mínimo, en Argentina el gobierno de Milei quita derechos y desmantela la industria”.

El gobernador sostuvo además que, según le transmitieron distintos actores económicos, crece el escepticismo respecto del rumbo oficial. “Ya casi nadie se cree la propaganda de éxito y estabilidad. Los empresarios ven que la inversión extranjera es negativa y que el consumo se hundió”, señaló. En esa línea, también apuntó contra el enfoque del Presidente sobre la inflación: “Cambia de teoría como de campera para acomodarse a cada fracaso”.

Kicillof también advirtió sobre un supuesto deterioro en la inserción internacional del país. Según su mirada, la política exterior del Gobierno nacional tensiona vínculos clave y aísla a la Argentina. En ese sentido, mencionó la importancia de sostener relaciones con líderes como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez. “Milei nos mete en conflictos ajenos por sus anteojeras ideológicas y eso es una locura que nos pone en peligro”, afirmó.

En Barcelona, el gobernador mantuvo además una reunión con el alcalde Jaume Collboni en el Ayuntamiento local. Según se informó, el encuentro tuvo como objetivo fortalecer los lazos de cooperación entre ambos distritos, con foco en políticas vinculadas al turismo y la seguridad.

De la reunión participaron también funcionarios de ambos gobiernos, entre ellos el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y la asesora Cecilia Nicolini, junto a representantes del Ayuntamiento de Barcelona. Durante el intercambio, se planteó la posibilidad de avanzar en un acuerdo de hermanamiento entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad catalana.

Con información de la agencia NA