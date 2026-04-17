La Justicia pone la lupa en la relación entre Adorni y Gandio: descubren que hubo diez transferencias durante 2023

Mientras el núcleo duro del Gobierno de Javier Milei se abroquela en apoyo a Manuel Adorni al tiempo que las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete se acumulan en los tribunales que investigan denuncias sobre un presunto enriquecimiento ilícito, nueva documentación en el escritorio del juez Ariel Lijo dan cuenta de una serie de transferencias que se hicieron desde la productora de Marcelo Grandio salieron en favor del funcionario libertario entre diciembre de 2022 y fines de 2023, justo antes de la asunción del Presidente libertario, lo que vuelve a poner el foco en la relación entre el periodista y el funcionario para tratar de determinar si, además del personal, hay un vínculo financiero entre ambos y las razones que motivaron el pago de dinero.

De esta manera, desde que salió a la luz el viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial, a la lupa sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, se sumaron las compras de dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, que involucran el préstamo de sumas de dinero por parte de cuatro mujeres; la adquisición de una casa en un country en Exaltación de la Cruz; el viaje familiar a Uruguay de febrero de este año (donde aparece la figura de Grandio como protagonista); una escapada junto a su esposa e hijos a Aruba, para el Año Nuevo de 2025; y ahora estos pagos de la productora de su periodista amigo antes de asumir como vocero de Milei.

En las últimas horas, se conoció que la Justicia federal investiga una serie de transferencias bancarias realizadas por Imhouse, la productora del periodista Marcelo Grandio, a Manuel Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, un período en el que el actual jefe de Gabinete aún no ocupaba cargos públicos. Los movimientos, detectados tras el levantamiento del secreto bancario en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, suman $1.670.900 y se realizaron de manera mensual y sostenida, con un incremento significativo en el último envío.

Los pagos: montos, fechas y patrón de transferencias

Según los informes bancarios incorporados al expediente judicial:

Diciembre 2022: dos transferencias de $50.000 y $60.000 (total: $110.000).

dos transferencias de y (total: $110.000). Mayo, junio, julio y agosto 2023: $121.000 cada mes.

cada mes. Septiembre, octubre y noviembre 2023: $157.300 cada mes.

cada mes. Diciembre 2023: una transferencia extraordinaria de $605.000, la más alta del período.

En total, 10 pagos por $1.670.900, todos provenientes de la productora de Grandio hacia una cuenta de Adorni en el Banco Galicia.

Los envíos se interrumpieron en diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como secretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei.

Qué investiga la Justicia

La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, intenta determinar:

El motivo de los pagos , ya que no hay documentación que acredite una contraprestación laboral o contractual entre Adorni e Imhouse.

, ya que no hay documentación que acredite una contraprestación laboral o contractual entre Adorni e Imhouse. Si existió un beneficio posterior : cuatro meses después de que Adorni ingresara al Gobierno, la productora de Grandio firmó sus primeros contratos con Radio Nacional y la TV Pública , organismos que dependían de la secretaría que él encabezaba.

: cuatro meses después de que Adorni ingresara al Gobierno, la productora de Grandio firmó , organismos que dependían de la secretaría que él encabezaba. La posible existencia de dádivas, en el marco de otra causa conexa que investiga el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este en febrero de 2024, cuyo vuelo de ida —según testigos— fue pagado por la productora de Grandio.

Los investigadores analizan además documentación de la Oficina Nacional de Contrataciones, Radio y Televisión Argentina, ANAC, Migraciones y la empresa aérea que operó los vuelos privados.

Una relación personal con impacto institucional

La amistad entre Grandio y Adorni es reconocida por ambos y aparece como un elemento central en la investigación. Las transferencias, sumadas al financiamiento del viaje familiar a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval y a los contratos posteriores con medios estatales, constituyen —según fuentes judiciales— indicios de un vínculo económico previo a la función pública que podría configurar un conflicto de intereses.

La Justicia evalúa si los pagos fueron:

Un servicio profesional no declarado ,

, Un préstamo informal ,

, O una transferencia sin causa, lo que podría encuadrar en el delito de dádivas o en un eventual enriquecimiento ilícito.

Por ahora, no hay documentación que respalde una relación comercial formal entre Adorni e Imhouse.

El expediente se inscribe en un contexto más amplio: la revisión del patrimonio de Adorni, que incluye compras inmobiliarias y viajes al exterior durante su gestión. Las transferencias de Grandio son hoy una pieza clave para determinar si existió un beneficio económico previo que luego se vio acompañado por contratos estatales adjudicados a la productora.

La productora de Grandio firmó al menos seis contratos con la TV Pública, que fueron secuestrados a fines de marzo en un allanamiento realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que ya están incorporados como prueba en el marco de la causa tras una serie de medidas que dispuso el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de recolectar documentación sobre el viaje realizado a tierras uruguayas durante el feriado de febrero último, durante el que el periodista le prestó al funcionario y su familia su casa en Punta del Este.

Después de las declaraciones del piloto y broker aeronáutico Agustín Issin (quien facturó el tramo de regreso desde Uruguay al aeropuerto de San Fernando); de la escribana Adriana Nechevenko (involucrada en todas las operaciones inmobiliarias que están en el eje de la investigación); y de las cuatro prestamistas que le permitieron a Adorni comprar los inmuebles de la Avenida Asamblea y de la calle Miró, además de la casa del country Indio Cua en Exaltación de la Cruz, la investigación continúa en los próximos días con pedidos de facturación a ARCA y nuevas declaraciones testimoniales.