Kicillof criticó a Milei desde Madrid y defendió el rol del Estado en la economía

En el inicio de su gira por España, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó este jueves su libro De Smith a Keynes en Madrid y aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas al presidente Javier Milei. “La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa”, afirmó, al cuestionar el enfoque libertario del Gobierno nacional.

Durante la presentación en el Ateneo de Madrid, acompañado por el politólogo Pablo Simón, Kicillof sostuvo que los actuales referentes libertarios “están a kilómetros de los liberales clásicos”, como Adam Smith, a quien citó para remarcar que defendía la intervención estatal para evitar monopolios y garantizar el acceso a la educación.

En ese sentido, el mandatario bonaerense aseguró que en la Argentina el Estado no desapareció, sino que “está presente para garantizar la rentabilidad del negocio financiero y beneficiar a los grupos concentrados”, mientras se retrae de áreas clave como salud, educación y seguridad. “Eso impacta directamente sobre el bienestar de la población y el desarrollo del país”, advirtió.

Kicillof también planteó que los desafíos actuales, como la regulación de los flujos financieros especulativos, superan la capacidad de un solo país, por lo que consideró necesarias respuestas de carácter regional. “En un mundo en reconfiguración, debemos construir nuevas herramientas sin resignar prioridades como la justicia social, la soberanía económica y la felicidad del pueblo”, concluyó.

En el marco de su agenda en España, el gobernador mantuvo además un encuentro con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y participó de reuniones con empresarios con el objetivo de promover inversiones en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof evitó hablar de una candidatura presidencial

Kicillof fue consultado por empresarios y periodistas sobre su posible candidatura presidencial para el año próximo, pero evitó hablar del tema, al considerar que aún “es prematuro” y que “no hay que poner el carro adelante de los caballos”

“El 2026 es un año de construcción porque el peronismo viene de una derrota contra Milei. En la provincia ganamos en septiembre (por las legislativas bonaerenses del año pasado) y hubo un virtual empate en octubre (por las legislativas nacionales). De cara al proceso electoral de 2027 hay que construir una alternativa política cuyos protagonismos no están resueltos. Es prematuro. No hay que poner el carro adelante de los caballos”, evaluó en declaraciones a la prensa.

Y continuó: “No es cuestión de enfrentar a un candidato y ganar una elección porque a nuestra fuerza política le pasó de ganar una elección y lo que se había estructurado en el gobierno tuvo dificultad y crujió. Ya conocemos esa historia”, en referencia al gobierno de Alberto Fernández.

Por eso, Kicillof consideró necesario que el peronismo no repita esa experencia y se pronunció a favor de “una ampliación con otros sectores, como entidades del campo, empresariales”. “Yo no estoy recorriendo el país ni España como candidato”, advirtió al respecto.

Sobre el encuentro con empresarios en Madrid, dijo que “hay mucho interés por la provincia, por Argentina, pero hay preocupacion por la situacion económica”. “Me preguntaron si tenemos pensado continuar con políticas como Vaca Muerta. Los empresarios están con esa inquietud y preguntan si el peronismo va a estar competitivo en la próxima elección”, cerró.

Con información de la agencia NA