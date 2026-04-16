Trump anuncia que Israel y Líbano iniciarán un alto el fuego de 10 días a partir de esta noche

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que el Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de la medianoche (hora israelí) después de sostener “excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambos países.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel”, escrbe en Truth Social. “Estos dos líderes acordaron que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)”.

“El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D.C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”, añade. “Instruí al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y Líbano en pro de una paz duradera. Tuve el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”.

El presidente de Líbano, el general Josep Aoun, había hablado por teléfono con Donald Trump, después de que el estadounidense dijera de madrugada que el líder libanés hablaría con el israelí, algo que Aoun habría rechazado, según varias fuentes. Haaretz había adelantado, citando fuentes del Ejército, que los altos mandos habían recibido instrucciones para preparar a las fuerzas actualmente desplegadas en el sur del país para la tregua. Netanyahu convocó al gabinete de seguridad para debatir de urgencia el alto el fuego.

La ofensiva israelí contra Líbano dio comienzo el 2 de marzo pasado. Este mismo jueves, el Ejército israelí había intensificado sus ataques contra la zona de Bint Jbeil, en el sur, pese a que ambos países mantuvieron el martes en Washington sus primeras conversaciones directas en décadas en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro a nivel de embajadores al que no estuvo invitado el grupo chií Hezbollah.

Tras seis semanas, el balance de muertos por los ataques israelíes se eleva 2.196, entre ellos 172 niños, y el de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores. Más de un millón de personas están desplazadas debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes de la milicia libanesa, cuyo impacto en territorio israelí es limitado.

El presidente libanés defendió este jueves antes del anuncio que para consolidar un potencial alto el fuego con Israel será “fundamental” el repliegue de las tropas israelíes presentes en el sur de Líbano, de forma que el Ejército local pueda retomar el control de la franja fronteriza.

Tras el inicio de la actual guerra con Israel a comienzos de marzo, las autoridades libanesas endurecieron su retórica contra el grupo chií y la necesidad de desarmarlo, un proceso iniciado el pasado año pero que avanzó lentamente ante la oposición del movimiento a la iniciativa.

En una publicación posterior en Truth Social, Trump dijo que invitaría al primer ministro israelí y al presidente libanés a la Casa Blanca para lo que describe como “las primeras conversaciones de paz significativas” entre sus países desde 1983.

La negativa israelí a cesar las hostilidades en Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.