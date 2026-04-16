Messi compró un club español que tiene una de las inferiores más potentes del fútbol catalán

Lionel Messi vuelve al fútbol español, pero no para competir, sino por la compra del club Cornellà, actualmente en Tercera RFEF, quinta categoría, y que destaca por el hecho de tener una de las inferiores más destacadas de Catalunya, según informó la misma entidad a través de un comunicado.

Tal y como confirmó el club catalán este jueves, el jugador argentino formalizó la adquisición del equipo, con lo que se convierte así en el nuevo propietario de la entidad, de la que salieron varios jugadores que militan actualmente en Primera División como Jordi Alba o Aitor Ruibal.

“Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona”

Messi, que jugó 17 temporadas en el Barça y fue una de las estrellas más importantes de la historia, compró el UE Cornellà, como afirmó el propio club del Baix Llobregat, que asegura en su comunicado que de esta forma el argentino “refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y talento local en Catalunya”.

De hecho, el propio Messi llegó siendo muy chico a las inferiores blaugranas y creció como futbolista en Barcelona, donde se convertiría en uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo y de la historia.

El club Cornellà fue fundado en 1951 y durante sus años de historia fue uno de los semilleros más destacados del fútbol catalán, que sacó al profesionalismo a jugadores como el que fuera compañero del argentino en el Barça, Jordi Alba; David Raya, guardameta de la Selección Española y actualmente en el Arsenal; Aitor Ruibal, capitán y jugador del Real Betis, Keita Baldé, Javi Puado o Gerard Martín.

Sigue los pasos de Gerard Piqué, Jordi Alba o Thiago Alcántara

Con la compra del Cornellà, Messi sigue los pasos de compañeros suyos que invirtieron en el fútbol como es el caso de Piqué, que compró el FC Andorra en 2019 con su empresa Kosmos, y desde entonces llegó hasta la Segunda División de fútbol.

Pero este no fue el único caso, ya que los que también fueron sus compañeros Jordi Alba y Thiago Alcántara entraron a formar parte de la propiedad del L’Hospitalet, con el objetivo de volver a las máximas categorías del fútbol.