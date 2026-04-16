Puyol, cabeza de cartel de un congreso sobre masculinidad para “hombres confundidos y vacíos”

El exjugador del Barça Carles Puyol será el cabeza de cartel de 'Fearless', un polémico congreso sobre la masculinidad que, con tintes religiosos y lleno de ponentes procedentes de la machosfera, aboga por la “necesidad de recuperar a los hombres virtuosos, como fueron diseñados por Dios” ante el “ataque a la masculinidad”.

El evento se celebrará en la ciudad mexicana de Guadalajara del 17 al 19 de abril y contará con charlas de personajes como el “gurú de la masculinidad” Jordan Peterson, el youtuber religioso Álvaro Quesada, la psicóloga especializada en autoayuda Isabel Rojas Estapé y la influencer conservadora y espiritual Sarab Rey.

La ponencia de Puyol, que llevará por título 'Mi Historia: Lucha, Propósito y Victoria“, está prevista para este sábado en el que promete ser el ”congreso sobre masculinidad más grande de Latinoamérica“. En la web del evento se presenta al exjugador blaugrana como ”el capitán que levantó a España hacia la victoria más grande de su historia“.

Según los organizadores, el encuentro es un llamado a los hombres a “recuperar la verdadera identidad, a levantarse con valentía y vivir con propósito”, tal como se destila de su web. El congreso nace de la “preocupación” de un grupo de jóvenes que “la estaban pasando muy mal”. Aseguran que, a raíz del ataque que sufren los hombres en la sociedad actual, tuvieron que empezar terapia, a sufrir “miedo y silencio”.

De ahí, empezaron a participar en misiones religiosas, donde se conoció este grupo de cinco jóvenes que estarían detrás del encuentro. “Entendimos que es algo que les pasa a miles de hombres, sólo que nadie lo habla”, siguen. Y se decidieron a “luchar” con el objetivo de “sanar”. “Compartimos el miedo a no ser suficientes, al fracaso, al libertinaje sexual, el miedo a la mujer e, incluso, deseos de suicidio”.

Estos jóvenes empezaron organizando pequeños retiros en 2022 hasta que, un día, “en una oración Dios pidió un congreso”. “¿Neta quieres que hagamos eso? Y la respuesta fue clara en el corazón. ”Sí, acompañen a mis hijos“, explican en la web.

El resultado es un congreso de tres días, con centenares de charlas y miles de entradas disponibles que se venden entre 1.450 y 7.490 pesos mexicanos, el equivalente a 71 y 368 euros. Ahora bien, si el asistente puede acreditar ser miembro de una orden religiosa, se lleva un descuento de 50 euros.

Las administraciones retiran su apoyo

Este polémico congreso ha levantado ampollas entre los colectivos feministas. Tanto que se han unido 140 de ellos para denunciar en un comunicado conjunto que “no representa un avance en la discusión sobre las masculinidades, sino un retroceso”. A raíz de las denuncias de estos grupos de mujeres, diversas administraciones como los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara retiraron el apoyo económico que brindaban al evento y se desvincularon del mismo.

El gobierno de Jalisco (estado que recibe el congreso) asegura que “no está involucrado en la organización ni en el patrocinio” del evento y recalca que se trata de un encuentro de carácter privado.