Durán Barba acusó a Mauricio Macri de convertir “a un movimiento de vanguardia en un partido tradicional”: “No tiene mucha chance”

El consultor político Jaime Durán Barba volvió a desestimar la figura de Mauricio Macri como uno de los principales candidatos en las próximas elecciones de 2027: “Convirtió a un movimiento que había sido una vanguardia en un partido tradicional y hoy no tiene mucha chance”, expresó.

Asimsimo, indicó que los espacios políticos logran el poder, tanto en la región como en el resto del mundo, porque muestran “disrupción” y el PRO, en la actualidad, no podría hacerlo: “Ser distinto es lo que hace que la gente gane en la política actual”, añadió.

“La nueva política llegó y la antigua se murió. Eso es el fin. Un buen currículum político ahora equivale a un buen prontuario”, expresó Durán Barba en declaraciones a Radio Splendid.

En la misma línea, dejó entrever que, para tener otra oportunidad en el sillón de Rivadavia, Macri debería cambiar su imagen de manera radical, casi de la misma forma que lo hizo en 2004, cuando era presidente del Club Atlético Boca Juniors y pretendía ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, situación que logró tres años después.

Por otra parte, también se refirió a las redes sociales y a su rol en la sociedad y sostuvo que “en el mundo del scroll” se le da importancia “exclusivamente al impacto” y “no al razonamiento”.

Asimismo, el consultor ecuatoriano añadió que, si una persona se cruza con una publicación de un discurso político y otra “con un gato persiguiendo a un perro”, la gente se prefiere mirar éste último.

Para finalizar, reconoció que generalmente la sociedad está en contra “de lo que está arriba”, ya sea de izquierda o de derecha y reconoció que hoy, “la jactancia de la riqueza atrae auditorios”: “El mundo cambió y la posición frente a la riqueza ahora es aspiracional”, concluyó.