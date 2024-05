Jaime Durán Barba le advirtió a Milei: “Tampoco es que te declaras pronorteamericano y llueven las inversiones”

El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba, que asesoró al ex presidente Mauricio Macri, aseguró que atraer fondos extranjeros “tiene que ver con el concepto de seguridad jurídica”, algo que la Argentina “no la tiene”. En ese sentido, Durán Barba contrastó esa situación con que “los países que más inversiones atrajeron son de izquierda”.

Consideró que ese fue uno de los errores que cometió su exjefe cuando gobernó: “Se controlaron algunas variables económicas, pero tener una política proamericana no atrae inversiones”.

Aunque al preguntarle sobre el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que integra el paquete que se trata en el Congreso, cuestionó el concepto central de la política aplicada por el presidente Javier Milei, argumentando: “¿Cuántos países lograron atraer inversiones cuando llegaron al déficit cero? El que más tiene déficit es Japón y el segundo Estados Unidos, que son dos países que atraen inversiones igual”.

Puso como ejemplo en el continente a “México con (Andrés Manuel) López Obrador, Brasil con Lula, Chile con Boric, que son gobiernos de izquierda”, para negar que el sesgo ideológico sea el que determine si se invierte o no. “No tiene que ver con eso, acá cambian las normas del juego cada vez que quieren. Argentina es un país anómico, se tiende a no cumplir con la ley”, puso de relieve. Asimismo, agregó: “La Argentina navega un mar siempre agitado. Ves noticias en la TV de personas que están robando cables, y no te sorprende”.

Advirtió que “se compite con otros países, si no tuvieran otra opción bueno, pero hay que competir”. Enfatizó que “en México, en el interior, no sabés ni quién gobierna” y agregó que “AMLO le da seguridad a la inversión extranjera y promueve el capitalismo a pesar de tener un discurso socialista”.

Días pasados, Durán Barba se sumó a las críticas a Milei y dio su opinión sobre la polémica publicación en redes sociales, donde compartió un dibujo de un león -animal con el que se autorepresenta- tomando “lágrimas de zurdo” de una taza.

Durán Barba lo tildó de “equivocado” y “totalmente desubicado”: “Esta actitud de burla de parte del poder es la que provoca una reacción furibunda”, consideró.

Le hizo hincapié al mandatario en un factor clave que cree que está pasando por alto y que puede poner en juego la estabilidad de su gestión si no aprende a lidiar con ello.

En ese aspecto, el hecho fue tras mostrarse sorprendido por la convocatoria a la marcha y le advirtió a Milei que sea cuidadoso con estas expresiones populares, especialmente las que provienen de la juventud.

Aconsejó “tener cuidado” con su reacción porque “los jóvenes, los estudiantes, son algo muy explosivo”. Sin embargo, puntualizó que la presencia de parte de la política tradicional en la marcha la “enmoheció, felizmente para él”, de modo que “una marcha de jóvenes enmohecida es menos peligrosa que una marcha de jóvenes espontánea”.

MM con información de la agencia NA.