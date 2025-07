Los Emmy 2025 revelan sus nominados, con 'Severance' y 'The Bear' entre las favoritas

Los Emmy 2025 anunciaron este martes 15 de julio su lista de nominados, que reconocen las mejores series estrenadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Los ganadores de la 77ª edición de los premios de la televisión estadounidense se conocerán el domingo 15 de septiembre.

Entre los nombres que destacan este año figuran los actores Javier Bardem, Harrison Ford y Pedro Pascal, así como los elencos de algunas de las producciones más comentadas de la temporada: The Bear, Hacks, The White Lotus y la revelación Adolescencia. No obstante, dos títulos se han consolidado como los grandes contendientes: Severance, la distópica serie de Apple TV+, lidera con 27 candidaturas, mientras que El Pingüino, producción de HBO Max centrada en uno de los villanos más icónicos del universo Batman, suma 24. Ambas se perfilan como las favoritas de esta edición, aunque no están solas en la carrera. The Studio y The White Lotus empatan con 23 nominaciones cada una, confirmando su poderío tanto en crítica como en industria.

En la categoría de comedia, The Studio iguala el récord de 23 nominaciones que The Bear consiguió el año pasado, aunque ninguna ha logrado aún batir el histórico récord absoluto de Juego de tronos, que en 2019 se alzó con 32 candidaturas.

Primera nominación a un Emmy para Javier Bardem

La ceremonia, que tuvo lugar a las 8:30 horas de la mañana, hora local de Los Ángeles, contó con la participación de los actores Brenda Song y Harvey Guillén, acompañados por el presidente de la Academia de Televisión de Estados Unidos, Cris Abrego.

En el terreno de las miniseries, la aclamada Adolescencia, que partía como favorita y ha confirmado su estatus con varias nominaciones. La acompañan títulos como El Pingüino, Dying for Sex, un nuevo episodio de Black Mirror y Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez.

Precisamente esta última trajo consigo una de las sorpresas más destacadas del año: la nominación de Javier Bardem. El actor español, con seis candidaturas previas al Globo de Oro y cuatro al Oscar, incluida una estatuilla ganada por Sin lugar para los débiles, recibe ahora su primera nominación a un Emmy por su interpretación en esta producción de Netflix. Se trata, además, de su debut absoluto en el formato televisivo.

La irrupción de Bardem en la pequeña pantalla, respaldada por una interpretación que ha despertado elogios tanto dentro como fuera de la crítica estadounidense, añade un peso extra a la contienda. Su presencia no solo eleva el perfil internacional de la categoría, sino que también marca un momento simbólico, una estrella consolidada del cine que decide cruzar la frontera hacia la televisión y es recibida con honores.

Llama especialmente la atención que, a pesar del enorme impacto y la aclamación mundial de El juego del calamar, ni su segunda ni su esperada tercera temporada han conseguido colarse en las nominaciones a los Emmy. La serie surcoreana, que revolucionó el panorama televisivo con su primera entrega, parece haber perdido fuerza ante la crítica, a pesar de mantener una base sólida de seguidores. Un fenómeno global que, esta vez, no ha sido suficiente para conquistar a la Academia.

Lista de nominados a los Emmy 2025

DRAMA

Mejor serie dramática

The last of us (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

The White Lotus (HBO Max)

The Pitt (HBO Max)

Andor (Disney+)

The Diplomat (Netflix)

Paradise (Disney+)

Slow Horses (Apple TV+)

Mejor actor principal en serie dramática

Gary Oldman (Slow Horses)

Sterling K. Brown (Paradise)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Adam Scott, (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

Mejo actriz principal en serie dramática

Kathy Bates (Matlock)

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Britt Lower (Severance)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Zach Cherry (Severance)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

James Marsden (Paradise)

Sam Rockwell (The White Lotus)

Tramell Tillman, (Severance)

John Turturro (Severance)

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Patricia Arquette (Severance)

Carrie Coon (The White Lotus)

Katherine LaNasa (El Pitt)

Julianne Nicholson (Paradise)

Parker Posey (The White Lotus)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Mejor actor invitado en serie dramática

Giancarlo Esposito (The Boys)

Scott Glenn (The White Lotus)

Shawn Hatosy (The Pitt)

Joe Pantoliano (The Last of Us)

Forest Whitaker (Andor)

Jeffrey Wright (The Last of Us)

Mejor actriz invitada en serie dramática

Jane Alexander (Severance)

Gwendoline Christie (Severance)

Kaitlyn Dever (The Last of Us)

Cherry Jones (El cuento de la criada)

Catherine O'Hara (The Last of Us)

Merritt Wever (Severance)

COMEDIA

Mejor serie de comedia

The Bear (FX)

Hacks (HBO Max)

The Studio (Apple TV+)

Colegio Abbot (ABC)

Nadie quiere esto (Netflix)

Only murders in the building (Disney+)

Shrinking (Apple TV+)

Lo que hacemos en las sombras (HBO Max)

Mejor actriz de comedia

Uzo Aduba (La Residencia)

Ayo Edebiri (The Bear)

Kristen Bell (Nadie quiere esto)

Quinta Brunson (Colegio Abbot)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor de comedia

Adam Brody (Nadie quiere esto)

Seth Rogen (The Studio)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only murders in the building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Kathryn Hahn (The Studio)

Janelle James (Colegio Abbot)

Catherine O'Hara (The Studio)

Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbot)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actor secundario en comedia

Ike Barinholtz (The Studio)

Colman Domingo (The Four Seasons)

Harrison Ford (Shrinking)

Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Michael Urie (Shrinking)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Mejor actriz invitada en comedia

Olivia Colman (The Bear)

Jamie Lee Curtis (The Bear)

Cynthia Erivo (Poker Face)

Robby Hoffman (Hacks)

Zoë Kravitz (The Studio)

Julianne Nicholson (Hacks)

Mejor actor invitado en comedia

Jon Bernthal (The Bear)

Bryan Cranston (The Studio)

Dave Franco (The Studio)

Ron Howard (The Studio)

Anthony Mackie (The Studio)

Martin Scorsese (The Studio)

MINISERIE Y TV MOVIE

Mejor miniserie

Adolescencia (Netflix)

El Pingüino (HBO Max)

Black Mirror (Netflix)

Dying for sex (Disney+)

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (Netflix)

Mejor tv-movie

Bridget Jones: Loca por él (Peacock)

El abismo secreto (Apple TV+)

Mountainhead (HBO Max)

Nonas (Netflix)

Rebel Ridge (Netflix)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Cristin Milioti (El Pingüino)

Cate Blanchett (Disclaimer)

Megann Fahy (Sirenas)

Rashida Jones (Black Mirror)

Michelle Williams (Dying for sex)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Colin Farrell (El Pingüino)

Stephen Graham (Adolescencia)

Jake Gyllenhaaal (Se presume inocente)

Brian Tyree Henry (Dope Thief: Ladrones de drogas)

Cooper Koch (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez)

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión

Erin Doherty (Adolescencia)

Ruth Negga (Se presume inocente)

Deirdre O'Connell (El Pingüino)

Chloë Sevigny (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez)

Jenny Slate (Dying for Sex)

Christine Tremarco (Adolescencia)

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión

Javier Bardem (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez)

Bill Camp (Se presume inocente)

Owen Cooper (Adolescencia)

Rob Delaney (Dying for Sex)

Peter Sarsgaard (Se presume inocente)

Ashley Walters (Adolescencia)

Programas de televisión

The Amazing Race (CBS)

RuPaul's Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

Programas de entrevistas