Trump dice que respeta a León XIV pero que no planea reunirse con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este martes convencido de que se llevaría bien con el nuevo papa, de origen estadounidense, y subrayó que aunque le tiene mucho respeto no tiene planeado reunirse con él.

“No lo tenía planeado. Lo haría. Le tenía mucho respeto. Me caía muy bien su hermano. Es un gran 'trumpista'. [...] Me caía bien su hermano y creo que me caerá bien el papa”, dijo a la prensa antes de poner rumbo a Pensilvania para participar en una cumbre sobre energía e innovación.

No es la primera vez que el mandatario republicano presumió de que el hermano de León XIV, Louis Prevost, era su simpatizante. “Le conocí y es MAGA”, dijo en referencia a las siglas de su lema Make America Great Again ('Hacer Estados Unidos grande de nuevo').

Según Trump, Prevost tenía carteles MAGA “por toda su casa”: “Le gustaba Trump y a mí me gustaba él”.

El nuevo papa, el primero de nacionalidad estadounidense en la historia, fue invitado a la Casa Blanca. Recibió la invitación de manos del vicepresidente, JD Vance, quien asistió el 18 de mayo a la misa de inicio de pontificado en el Vaticano.

La elección de León XIV como nuevo papa marcó un hito en la historia de la Iglesia católica al convertirse en el primer pontífice de nacionalidad estadounidense.

Su designación, fruto de un cónclave particularmente breve, recibió el entusiasmo de muchos sectores en Estados Unidos, donde el catolicismo ganó influencia en las últimas décadas. Sin embargo, su perfil todavía despertó interrogantes tanto dentro del Vaticano como en el ámbito político norteamericano.

León XIV fue arzobispo de Chicago antes de asumir el papado y se lo consideró un moderado con posiciones conservadoras en materia doctrinal, pero con sensibilidad social en cuestiones migratorias y climáticas.

Su elección se interpretó como un gesto hacia los católicos del hemisferio occidental, en especial de América Latina y Estados Unidos, dos regiones donde el peso demográfico de la Iglesia creció notablemente.

La relación entre Trump y la jerarquía católica no estuvo exenta de tensiones. Durante su presidencia, el mandatario estadounidense sostuvo posturas restrictivas en materia migratoria y medioambiental que lo enfrentaron con el entonces papa Francisco.

Sin embargo, Trump cultivó una base católica conservadora en su electorado y no dudó en acercarse a figuras religiosas afines, como parece ser el caso del hermano del nuevo pontífice.

El comentario de Trump sobre Louis Prevost, hermano de León XIV, evidenció su estilo personalista y su tendencia a medir las relaciones políticas a través de vínculos individuales.

Si bien el presidente aseguró que no tenía previsto un encuentro con el nuevo papa, sus declaraciones públicas dejaron abierta la puerta a un posible acercamiento, especialmente si puede capitalizarlo ante su electorado más religioso en pleno año electoral.

JJD, con información de EFE.