Crisis en la CBS por el acercamiento a Trump: despidos, broncas y acusaciones de “matar” el mítico '60 minutos'

Scott Pelley, uno de los periodistas más conocidos y respetados del periodismo televisivo, fue despedido por CBS News tras un enfrentamiento con la cúpula de la cadena a raíz de la severa ronda de recortes de la semana pasada en 60 Minutes, el programa en el que trabajaba desde 2004, según confirmó The Guardian.

Aunque los cambios en 60 Minutes se esperaban desde hacía tiempo, la dirección de CBS News sorprendió al personal la semana pasada al despedir al productor ejecutivo de la cadena, al editor ejecutivo y a dos periodistas, Cecilia Vega y Sharyn Alfonsi, sin dar una razón concreta para sus despidos.

Durante una reunión extremadamente tensa el lunes por la mañana con el recién nombrado editor ejecutivo del programa, Nick Bilton, junto con otro ejecutivo de CBS News, Pelley reprendió a Bari Weiss, la veterana analista que se incorporó a la cadena en octubre como redactora jefe.

“Está matando 60 Minutes”, dijo Pelley, según adelantó The Guardian. “No aprecia este lugar. La trajeron para acabar con él y eso es exactamente lo que está haciendo”.

Tras su marcha, Pelley ha dicho en un comunicado que 60 Minutes ha perdido su ADN bajo la nueva dirección. Los acusa de pedirle que “inyectara falsedades y sesgos” en su trabajo y también acusó al nuevo propietario de la cadena de desechar la reputación del programa “aparentemente para ganarse el favor momentáneo de la Administración Trump”.

El despido

Una fuente cercana a la cadena afirma que los ejecutivos intentaron reunirse con Pelley tras los despidos del jueves, sin éxito. Finalmente, Pelley se reunió con Weiss y otros ejecutivos el martes, y ella le hizo saber que su comportamiento era inapropiado. Pelley comunicó entonces a los miembros del equipo del programa que esperaba ser despedido, según las fuentes.

Pelley recibió un mensaje de Bilton el martes por la noche en el que se le informaba de que había sido “despedido por causa justificada con efecto inmediato”. En el mensaje, del que informó por primera vez Dylan Byers, de Puck, Bilton critica la conducta de Pelley durante la reunión. “Ayer, te apropiaste de mi primera reunión con el personal para menospreciarme a mí, a mis cualificaciones y a mis intenciones con una descortesía y un desprecio notables”, escribe.

Bilton también envió un correo electrónico al personal de 60 Minutes para informarles del despido de Pelley. “Debéis enteraros primero por mí. Hemos roto relaciones con Scott Pelley”, escribió en el mensaje, al que ha tenido acceso The Guardian. “Sé lo mucho que Scott significaba para muchos de vosotros, y no digo esto a la ligera. Intenté en repetidas ocasiones mantener conversaciones directas con él durante el fin de semana, y esta tarde intenté encontrar un terreno común. Ese no fue el camino que Scott eligió”.

Tras el anuncio a principios de este año del periodista Anderson Cooper de que abandonaría el programa, la salida de Pelley deja a 60 Minutes con solo tres corresponsales a tiempo completo a pocos meses del inicio de su 59ª temporada este otoño: Lesley Stahl, Bill Whitaker y L Jon Wertheim. (La periodista de CBS News y antigua presentadora del telediario de la noche Norah O’Donnell colabora en el programa).

Se espera que el programa recurra con mayor frecuencia a corresponsales de toda la cadena, aunque en el anuncio del jueves no se nombró a ningún nuevo colaborador.

“Lo que más lamento es que esta situación haya entorpecido la conversación que esperaba mantener con vosotros sobre la temporada 59 y el futuro de este programa”, escribió Bilton en su mensaje al equipo del programa. “Soy consciente de que se trata de un gran cambio en muy poco tiempo, y no voy a fingir lo contrario. (...) A lo que me comprometo es a esto: mi apoyo inquebrantable a cada uno de vosotros, al periodismo que hacéis y a lo que haremos juntos de aquí en adelante”.

Cambios en CBS News

El miércoles pasado, durante su intervención en los premios Emmy de Noticias y Documentales, Pelley elogió públicamente a Alfonsi, horas después de que ella anunciara que la cadena no le renovaba el contrato por motivos que, según ella, eran punitivos. “Ha habido muchos grandes corresponsales de 60 Minutes a lo largo de los años. Veo a Sharyn Alfonsi entre el público”, dijo.

Pelley también tuvo palabras muy amables para Santiago Campos, un estudiante de último curso de secundaria de 18 años que afirmó —tras aceptar una beca financiada por CBS News— que la actual dirección de la cadena “mancha el legado de Mike Wallace”, el antiguo corresponsal de 60 Minutes.

Pelley se incorporó a CBS News en 1989. A lo largo de su dilatada carrera en la cadena, ha realizado reportajes por todo el país y por todo el mundo. Ocupó el cargo de corresponsal jefe en la Casa Blanca y, posteriormente, el de presentador y director editorial de CBS Evening News entre 2011 y 2017. Se incorporó por primera vez a la franquicia 60 Minutes como corresponsal del programa derivado 60 Minutes II en 1999.

Desde que pasó a ser propiedad de Skydance hace menos de un año, la CBS ha experimentado cambios editoriales significativos, en particular con el nombramiento de Weiss, fundadora “anti-woke” de Free Press, como redactora jefe de CBS News.

El 12 de diciembre de 2025, meses después de que Skydance, de David Ellison, adquiriera Paramount, la empresa matriz de CBS, y de que Weiss fuera nombrada redactora jefa, Pelley declaró ante una multitud en Washington que estaba satisfecho con el trato que la nueva dirección de la cadena había dispensado a 60 Minutes.

“Aún es pronto, pero lo que puedo decirles es que estamos haciendo el mismo tipo de reportajes con el mismo rigor, y no hemos sufrido ningún tipo de injerencia corporativa”, afirmó al aceptar un premio en honor al legendario presentador de la CBS Walter Cronkite.

Solo nueve días después, Alfonsi informó a sus colegas de que Weiss había rechazado su reportaje sobre una famosa prisión de El Salvador [a la que la Administración Trump estaba deportando a migrantes] por motivos “políticos”, lo que desencadenó una de las mayores polémicas en la historia de la cadena.

Este episodio, junto con otros, ha hecho que muchos levanten las cejas y se cuestionen si Weiss está orientando la cadena hacia una postura favorable a Trump. Desde su nombramiento, los responsables de la Administración Trump han tenido una mayor presencia en CBS News.

“El corazón y el alma de 60 Minutes”

Rome Hartman, un veterano productor de 60 Minutes que se jubiló el año pasado, elogióa a Pelley como “uno de los grandes de todos los tiempos de CBS News y de 60 Minutes”.

También critica a Weiss y Bilton por despedir a Pelley por haber respondido con dureza durante una reunión de personal, a pesar de la postura contraria a la “cultura de la cancelación” que defiende la empresa de Weiss, Free Press. “DEBEMOS debatir sobre las cosas importantes”, escribe en un mensaje de texto. “¡La ironía es explosiva!”.

Jeff Fager, que fue productor ejecutivo de 60 Minutes desde 2003 hasta 2018, cuando fue despedido, califica a Pelley como “el corazón y el alma de 60 Minutes”. “Es el Mike Wallace actual del programa”, afirma. “No querría estar al mando sin él”.

Este artículo fue actualizado y editado por la redacción de elDiario.es.