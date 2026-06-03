Causa $Libra: la oposición denunció “impunidad” por la parálisis de la investigación y apuntó contra el procurador Casal

Los diputados nacionales de la oposición Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino le reclamaron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que disponga de manera “urgente” los recursos necesarios para “garantizar la continuidad de la investigación” judicial del caso $Libra que lleva adelante la Unidad Especial de Investigación de Ciberdelincuencia (UFECI).

Los cuatro legisladores, que fueron parte de la comisión investigadora del caso Libra, se hicieron eco de trascendidos públicos según los cuales “la UFECI habría manifestado encontrarse imposibilidad de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de dicha investigación por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias para ello”.

“Tal limitación afectaría el cumplimiento de medidas de prueba orientadas a reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas, comprometiendo el avance de la una investigación de evidente trascendencia institucional”, concluyeron.

Según remarcaron, “ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

“Por ello, solicitamos tenga a bien arbitrar, con carácter urgente, los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente”, finalizaron.

“Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad”, denunció Ferraro en su cuenta de la red social X, donde compartió la nota enviada a Casal.

Para el diputado de la Coalición Cívica, “es inadmisible que la investigación judicial de $Libra pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del dinero y analizar las billeteras virtuales involucradas”.

“Sobre todo, teniendo en cuenta que se investiga al Presidente y es la causa judicial de mayor trascendencia institucional del país”, indicó.

A su entender, “la falta de medios no puede convertirse en una excusa para paralizar una causa ni en un obstáculo para conocer la verdad y denegar justicia”.