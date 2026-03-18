Caso $LIBRA: senadores de Unión por la Patria tildaron de “estafador” a Javier Milei por los supuestos sobornos

Los senadores de Unión por la Patria (UxP) Martín Soria y Juliana Di Tullio embistieron este miércoles contra el presidente Javier Milei, a quien calificaron como un “estafador serial” a raíz de los últimos hallazgos del caso $LIBRA, y señalaron que cobró “más de cinco millones” de dólares en concepto de sobornos a cambio de la promoción de la criptomoneda. Fue durante la sesión de la Cámara alta por los pliegos de Carlos Mahiques y Lucila Crexell.

El exministro de Justicia, Martín Soria, opinó que el lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero del 2025 “no fue un error” sino que reveló “un modus operandi” del jefe de Estado.

“Estamos en presencia de una estafador serial”, fulminó el senador rionegrino al exponer su cuestión de privilegio contra el presidente.

En los últimos días se filtró el contenido de un informe surgido de un peritaje judicial que está incorporado al expediente que lleva el fiscal Eduardo Taiano, el cual da cuenta de numerosas llamadas telefónicas entre Milei y el lobbysta cripto Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit de lanzamiento del token $LIBRA.

En el peritaje al teléfono de Novelli también aparecieron pruebas de conversaciones telefónicas con la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, con el exjefe de gabinete de Asesores de Presidencia, Demian Reidel, y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En su cuestión de privilegio contra Milei, Juliana Di Tullio aseveró que “este es un gobierno de estafadores”. E insistió: “El presidente de la República Argentina es una estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones para estafar a 40.000 personas”.

Un rato más tarde, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas contra Javier Milei e hizo una enfática defensa: “Nuestro presidente es absolutamente inocente”.

“La Justicia está actuando, dejen actuar a la Justicia”, continuó la exministra de Seguridad, que denunció la “hipocresía” del peronismo por denunciar al jefe de Estado cuando tiene a su líder Cristina Kirchner presa con condena firme.

Con información de Noticias Argentinas

JIB