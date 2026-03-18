Pericias revelan el vínculo de Novelli con los hermanos Milei y dan detalles de presuntos pagos por promocionar inversiones

Las revelaciones publicadas en las últimas horas reactivaron el corazón del caso que investiga los vínculos entre el trader cripto Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei. Lo que hasta hace poco parecía un entramado difuso de contactos y guiños digitales ahora aparece respaldado por peritajes oficiales, mensajes recuperados y registros de ingresos a la Casa Rosada que dibujan un circuito de presuntos pagos, favores y acuerdos en lo que también aparece el nombre de Karina Milei.

El peritaje realizado por la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y que fue incorporado tardíamente al expediente por el fiscal Eduardo Taiano, reveló llamadas directas entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, así como un borrador de acuerdo confidencial que incluía un presunto pacto de pagos por US$ 5 millones, según reconstruyó Chequeado.

Ese documento, que La Nación había mencionado días atrás, estaba en poder del fiscal desde noviembre de 2025, pero no había sido incorporado al expediente ni puesto a disposición de las partes. La omisión abrió un nuevo frente: el manejo discrecional de pruebas sensibles en una causa que involucra al Presidente.

Un mensaje recuperado del celular de Novelli, enviado el 1 de noviembre de 2024, con tres palabras que reconfiguran el caso: “Pago Javier kari”, según publica El Destape en las últimas horas.

Ese mismo día, Novelli había ingresado a la Casa Rosada durante 40 minutos, con autorización desde la antesala del despacho presidencial. Diez días después, volvió a ver a los Milei en la Residencia de Olivos. La secuencia coincide con un momento clave: el trader buscaba cerrar acuerdos con el empresario cripto Hayden Davis, quien celebró esa noche que el Presidente “firmó todo”.

Cómo se pagaba: efectivo, transferencias y una cuenta a nombre de Karina Milei

El modus operandi de los pagos previos al estallido de $LIBRA. Según los mensajes recuperados, Milei —entonces candidato— recibía pagos en efectivo y transferencias bancarias que se canalizaban a través de una cuenta a nombre de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, según revela El Destape.

Los chats muestran además que Novelli financiaba la promoción cripto en redes mediante pagos regulares a influencers como Emmanuel Danann y Agustín Laje, un esquema que replicaba el modelo de “amplificación digital” que luego se vería en el caso $LIBRA.

Un ecosistema de negocios que antecede a la política

Las nuevas evidencias no sólo comprometen a Milei en el episodio puntual de $LIBRA: sugieren la existencia de un ecosistema de negocios previo, sostenido en intercambios de favores, promoción digital y pagos encubiertos. La línea temporal muestra que:

En 2023 , Milei ya recibía pagos vinculados a actividades cripto mientras era candidato.

, Milei ya recibía pagos vinculados a actividades cripto mientras era candidato. En 2024 , ya instalado en la Casa Rosada, mantuvo reuniones con Novelli que coinciden con mensajes sobre pagos.

, ya instalado en la Casa Rosada, mantuvo reuniones con Novelli que coinciden con mensajes sobre pagos. En 2025 , recomendó públicamente la criptomoneda $LIBRA, que luego se desplomó.

, recomendó públicamente la criptomoneda $LIBRA, que luego se desplomó. En 2026, el peritaje reveló documentos y comunicaciones que contradicen su versión pública.

Otros negocios que llevó Novelli a Casa Rosada

De acuerdo a la información que brinda este miércoles el periodista Ari Lijalad en El Destape, el peritaje al teléfono celular de Mauricio Novelli revela “otra serie de negocios que le acercaban a los hermanos Milei una vez llegados a la Casa Rosada. Se trata de una conexión directa con un banco y una casa especializada en metales preciosos de Suiza que le propusieron crear una moneda de oro con la cara de Javier Milei y que tuviera valor comercial y el desarrollo de merchandising de todo tipo con la imagen y las consignas del presidente. Novelli llevó a los autores de estas iniciativas a la Casa Rosada a reunirse con Karina Milei al menos dos veces. La idea, según consta en los chats de de Novelli, era firmar un contrato con una firma en Uruguay para eludir impuestos”, afirma la nota periodística.

De acuerdo a la información periodística, se trata de cuatro documentos que El Destape detectó en el peritaje del celular de Novelli. Dos están fechados en septiembre de 2024 y tienen el lema “estrictamente confidencial preparado por ICV Advisors”, una consultora que según su web opera en toda Latinoamérica, con la “idea, realización y creación” de estos negocios es de Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de ICV Advisors y gerente de relaciones de Degussa Global Custodian, una firma suiza especializada en metales preciosos y monedas de oro.

Los otros dos tienen fecha de noviembre de 2024 y figura como autor Gregor Beck, a quien Novelli agendó como “Gregor Fondo Suizo” en el grupo de Whatsapp que armaron para este negocio, y que es uno de los miembros del Consejo de Administración del Bank Von Roll de Suiza y de Degussa.

Novelli y el presunto pago de US$5 millones para que Milei promocionara $LIBRA

El acuerdo para que el presidente Javier Milei escribiera el tweet impulsando la critpomoneda $LIBRA incluyo un acuerdo por el pago de US$5 millones, según reveló este sábado una investigación de El Destape. De acuerdo a un archivo encontrado en el celular de Mauricio Novelli el precio pactado por la estafa $LIBRA fue un pago de US$ 1,5 millones por adelantado, otra suma similar por el tweet, y otros US$ 2 millones por la firma de un contrato en persona junto a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.

De acuerdo con la investigación, el borrador del contrato fue acordado entre Novelli y Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures y creador del token $LIBRA. El archivo fue creado el 11 de febrero de 2025, tres días antes de que se lanzara la critpo y estallara el escándalo.

El contrato, en inglés, establece:

Hola amigos,

Este es el acuerdo final discutido con H.

$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto

$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis

$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoriaen blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revision con Javier y Karina

El archivo estaba en los dispositivos secuestrados a Novelli por la justicia y suma una nueva prueba sobre el rol del Presidente y su hermana. Se conoce luego de que las partes pudieran acceder a las pericias que habían sido ocultadas por el fiscal Eduardo Taiano, según viene denunciando la abogada Natalia Volosin.

Este sábado, además, se conocieron los registros de llamadas incorporados a la investigación judicial por el caso $LIBRA que revelan una intensa comunicación entre el entorno más cercano del presidente Javier Milei y el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento del token y también después de su colapso. Los registros telefónicos revelan que Milei y Novelli intercambiaron 7 llamadas el día del lanzamiento de la criptomoneda: 5 de ellos fueron realizados dentro de la hora previa al posteo y otro dos, en la media hora posterior.

La causa judicial y el silencio oficial

A fines de febrero de este año, el fiscal federal Eduardo Taiano incorporó al expediente un peritaje realizado en enero por la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal, con información sobre el contenido del teléfono celular de Mauricio Novelli.

A los pocos días, una nota del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación reveló que en ese peritaje se encontraron borradores de un acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, el creador de la criptomoneda.

Sin embargo, la abogada Natalia Volosín reveló que ese documento ya estaba en manos del fiscal desde noviembre de 2025, y que no se había incorporado al expediente ni se le había dado acceso a las partes. También denunció que las partes no habían podido acceder a los anexos reservados del informe que Taiano sí había incorporado al expediente el 24 de febrero.

Luego de esto, según pudo averiguar Chequeado, Taiano dio acceso a las partes a los anexos incorporados en febrero y también a los borradores del contrato, presentados como informes preliminares. Volosín brindará declaración testimonial el próximo martes.

Aunque Milei está bajo investigación, aún no fue formalmente imputado ni designó abogados en la causa.

El Gobierno, por ahora, evita pronunciarse sobre los nuevos hallazgos. La estrategia parece ser la misma que en episodios anteriores: minimizar, desmentir sin detalles y apostar a la erosión del impacto público con el paso del tiempo.

La causa, que parecía estancada, vuelve a moverse. Y lo hace con un volumen de evidencia que ya no puede ser explicado como “operación política” ni como “malentendido tecnológico”. El teléfono de Novelli, por ahora, es el testigo más elocuente.

Con información de La Nación, El Destape, Natalia Volosín y Chequeado.