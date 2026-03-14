Un contrato hallado en el celular de Novelli menciona un pago de US$5 millones para que Milei promocionara $LIBRA

El acuerdo para que el presidente Javier Milei escribiera el tweet impulsando la critpomoneda $LIBRA incluyo un acuerdo por el pago de US$5 millones, según reveló este sábado una investigación de El Destape. De acuerdo a un archivo encontrado en el celular de Mauricio Novelli el precio pactado por la estafa $LIBRA fue un pago de US$ 1,5 millones por adelantado, otra suma similar por el tweet, y otros US$ 2 millones por la firma de un contrato en persona junto a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.

De acuerdo con la investigación, el borrador del contrato fue acordado entre Novelli y Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures y creador del token $LIBRA. El archvio fue creado el 11 de febrero de 2025, tres días antes de que se lanzara la critpo y estallara el escándalo.

El contrato, en inglés, establece:

Hola amigos,

Este es el acuerdo final discutido con H.

$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto

$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis

$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoriaen blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revision con Javier y Karina

El archivo estaba en los dispositivos secuestrados a Novelli por la justicia y suma una nueva prueba sobre el rol del Presidente y su hermana. Se conoce luego de que las partes pudieran acceder a las pericias que habían sido ocultadas por el fiscal Eduardo Taiano, segúnda viene denunciando la abogada Natalia Volosin.

Este sábado, además, se conocieron los registros de llamadas incorporados a la investigación judicial por el caso del criptoactivo $LIBRA que revelan una intensa comunicación entre el entorno más cercano del presidente Javier Milei y el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento del token y también después de su colapso.