Amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país: investigan si se trata de un reto viral

Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas de distintas provincias generó preocupación en las últimas horas y activó protocolos de seguridad en todo el país. Los mensajes, con frases como “Mañana, tiroteo. No vengan”, aparecieron en baños, paredes y hojas dentro de al menos una veintena de establecimientos educativos, con fechas que apuntaban al 14, 15 y 16 de abril.

Los casos se registraron en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Chubut, entre otros distritos. En todos ellos, el patrón fue similar: advertencias anónimas, muchas veces acompañadas de dibujos o consignas intimidatorias, que rápidamente se viralizaron entre estudiantes y familias.

El episodio se da en un contexto particularmente sensible. En las últimas semanas, la violencia en ámbitos escolares volvió a instalarse en la agenda pública tras el crimen de un alumno en San Cristóbal, Santa Fe, y un nuevo hecho ocurrido este jueves en la localidad bonaerense de San Martín.

Allí, una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4. Según las primeras informaciones, el ataque ocurrió por la mañana, cuando una alumna de primer año hirió a un estudiante de tercero en la vía pública, antes de ingresar al establecimiento. El joven fue trasladado al Hospital Castex y la agresora quedó bajo custodia policial.

En ese marco, una de las principales hipótesis que manejan las autoridades sobre las amenazas es que podrían formar parte de un desafío viral difundido en redes sociales, en línea con otros episodios recientes en los que adolescentes replicaron consignas violentas en entornos digitales.

Ante cada caso, las instituciones educativas activaron protocolos de seguridad que incluyeron la intervención policial, la notificación a fiscalías y organismos de protección de la niñez, y el refuerzo de la vigilancia en los edificios. En algunos establecimientos, incluso, se dispuso presencia policial preventiva y controles en los accesos.

En la Escuela Técnica N° 9 D.E.7 Ingeniero Luis Huergo, en el barrio porteño de Caballito, efectivos recorrieron las instalaciones tras una amenaza escrita en un baño y confirmaron que no había riesgo concreto. Situaciones similares se replicaron en colegios como el Colegio Carlos Pellegrini y en instituciones de La Plata, La Falda, Quilmes y Avellaneda.

Pedro, padre de una alumna de un colegio en CABA, dijo en Radio Now 97.9: “El martes apareció una pintada en el baño del colegio que decía ‘El jueves va a haber tiroteo, esto va a ser una morgue’. Nos quedamos sorprendidos, se empezó a hablar en el grupo de padres y las autoridades nos dijeron que activaron un protocolo. Me hace acordar a cuando yo iba al colegio y alguien llamaba para dar una amenaza de bomba y que suspendan las clases. Mi hija no fue ni el miércoles ni hoy. Estaba nerviosa porque no habían encontrado quién había sido”.

En Córdoba, la investigación avanzó con allanamientos y la identificación de un menor presuntamente vinculado a una de las amenazas. Durante los operativos, se secuestraron dispositivos electrónicos que serán analizados por áreas de cibercrimen para determinar el origen y alcance de los mensajes.

Desde las autoridades educativas y de seguridad remarcaron que este tipo de acciones no son una broma ni una conducta propia de la edad, sino que pueden constituir un delito de intimidación pública. Al mismo tiempo, señalaron la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral que contemple el impacto emocional en estudiantes, docentes y familias.

El episodio también puso en evidencia el rol de las redes sociales en la rápida propagación de este tipo de contenidos. Padres y directivos coincidieron en que la circulación de mensajes y rumores generó ansiedad y desinformación, obligando a reforzar la comunicación institucional y el trabajo en las aulas sobre el uso responsable de la tecnología.

Mientras continúan las investigaciones, crece la preocupación por un posible “efecto contagio”, en un escenario donde la violencia escolar —tanto real como simbólica— vuelve a quedar en el centro del debate público.

CRM