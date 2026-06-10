Día Nacional de la Seguridad Vial: ¿por qué se conmemora el 10 de junio en Argentina?

Cada 10 de junio, Argentina conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial, una jornada destinada a promover conductas responsables en la vía pública y a generar conciencia sobre la necesidad de reducir los siniestros de tránsito. La fecha recuerda un hecho histórico ocurrido en 1945, cuando el país modificó el sentido de circulación de los vehículos y pasó de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha, tal como sucede en la actualidad.

El cambio, implementado durante la presidencia de Juan Domingo Perón, buscó unificar el sistema de circulación con el de los países vecinos y facilitar el tránsito internacional. La medida implicó una importante reorganización de calles, rutas y señalización, además de una campaña de información para que la población pudiera adaptarse a las nuevas normas.

Con el paso del tiempo, el 10 de junio adquirió un significado más amplio y se transformó en una oportunidad para reflexionar sobre la seguridad vial y la responsabilidad compartida entre conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. El respeto por las normas de tránsito, el uso del cinturón de seguridad, la utilización del casco y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol son algunos de los aspectos centrales de las campañas de concientización.

Los organismos especializados remarcan que la educación vial es una herramienta fundamental para prevenir accidentes y salvar vidas. La incorporación de hábitos responsables desde edades tempranas y el cumplimiento de las normas de circulación son claves para construir una convivencia más segura en calles y rutas.

En Argentina, distintas instituciones, escuelas y organismos públicos desarrollan actividades educativas, charlas y campañas de prevención durante esta jornada. El objetivo es fortalecer una cultura de la seguridad vial y promover una mayor conciencia sobre las consecuencias de las conductas imprudentes.

Cada 10 de junio, el Día Nacional de la Seguridad Vial invita a recordar que la prevención y el respeto por las normas son esenciales para cuidar la vida. Más allá de una efeméride, la fecha busca reforzar un compromiso cotidiano que involucra a toda la sociedad y que resulta fundamental para reducir la cantidad de víctimas en accidentes de tránsito.

NB