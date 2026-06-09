El juez que avaló la reforma laboral de Milei admitió que se reunió con Mahiques pero negó recibir favores del Gobierno

El juez Víctor Pesino defendió este martes su pliego en el Senado para permanecer cinco años más en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en medio de las impugnaciones de la CGT por haber rechazado la cautelar para suspender la reforma laboral y de la UOM por la intervención a esa organización sindical. En su exposición recibió una importante cantidad de pregundas desde el kirchnerismo por haber avalado la reforma del Gobierno.

Pesino expuso en la Audiencia Pública de la comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto, convocada para este martes desde las 10. Debió responder las impugnaciones presentadas por la CGT, UOM, Unión de Empleados de la Justicia, y del abogado Pablo Llopart.

El Senado tuvo así otra jornada de tensión política por una nueva tanda de unos 60 jueces que ingresaron en la sesión del 14 de mayo pasado, tras haber aprobado el jueves pasado 74 pliegos, entre los que se encontraba la postulación de Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, rechazada por el presidente Javier Milei. Este martes defienden su pliego seis postulantes a la Cámara Nacional de Apelaciones y el sanjuanino Leopoldo Rago Gallo.

Pesino

Posino es uno de los postulantes mas polémico porque pide un nuevo nombramiento por cinco años para mantenerse como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, dado que debe jubilarse en julio al cumplir 75 años. “A mis hijos les prometí que no me iba a morir antes de los cien años y espero poder seguir desempeñando la magistratura en forma razonable y aplicando sentido común”, dijo el magistrado en el inicio de su exposición. Y agregó: “Considero estar física y psíquicamente apto para el cargo. Las críticas y alabanzas nunca hay que escuchar”.

En el momento de las preguntas, Pesino tuvo que enfrentar una catarata de preguntas del senador Mariano Recalde. Admitió que llegó a reunirse con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pero negó que el Gobierno lo favorezca con la extensión de su cargo a partir de haber fallado a favor de la reforma laboral.

“Nunca hablo de política con nadie. No recibí presiones ni ofrecimientos”, aseguró. La reunión con Mahiques fue el 7 de abril, días antes de que fallara a favor de la reforma laboral y que su pliego llegara al Senado.

“Se nos acusó de sostener que los trabajadores no eran personas vulnerables. Un trabajador no es una persona vulnerable, a partir de un criterio establecido por la Corte Suprema”, explicó el magistrado.

“¿Alguna vez recibió dinero por dictar sentencia?”, indagó Recalde, a lo que Pesino respondió que no. Y luego se rió cuando el senador le comentó: “¿Sabe que a usted y su colega le dicen en los tribunales Bonnie and Clyde?”. La preguntó causó el enojo de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, que cuestionó cierto “acoso” al magistrado.

Impugnaciones

Una de las impugnaciones que recibió Posino corresponde a la central obrera ya que Pesino junto a la camarista María Dora González dejaron en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda que dictó una cautelar a favor de la CGT para suspender 81 artículos la reforma laboral.

Por ese motivo, la CGT presentó una impugnación y lo mismo hizo el sindicalista Abel Furlon ya que su gremio fue intervenido al considerar que hubo irregularidades en esa elección, en especial en la seccional Campana, por el cual había sido electo el gremialista objetado por la Justicia.

Los camaristas Pesino y María Dora González señalaron que no se garantizó “una elección confiable, segura ni transparente”. Los jueces designaron como interventor a Alberto Biglieri y en el Senado Pesino dijo que lo conoce pero argumentó su decisión aunque el designado no sepa de temas sindicales: “No me interesa que conozca o no el tema sindical, eso lo determinará el tiempo y las personas con las que se decida rodear”.

Los jueces remarcaron que la extensión de la elección durante tres días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, como exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, imposibilitaron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio

Otra de las impugnaciones es del abogado laboralista Pablo Gastón Llopart , quien objeto al camarista al señalar que “ tiene un récord de 2.700 expedientes acumulados sin resolución y una demora estructural de aproximadamente dos años en el dictado de sentencias -cuatro veces el plazo legal de 60 días hábiles-”

Lista

Otra prorroga que se pide es la del Juez Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, quien es un reconocido magistrado en esa provincia.

En la Audiencia exponian además María Claudia Jueguen para integrar la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, y Marina Pisacco para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI.

Asimismo defendían su pliego a diferentes salas de la Cámara Nacional de Apelaciones porteña, Diego Javier Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro.