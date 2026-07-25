Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente: ¿por qué se conmemora el 25 de julio?

Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, una jornada que busca reconocer el papel fundamental de millones de mujeres de ascendencia africana en la historia, la cultura, la política, la ciencia y los movimientos sociales, al tiempo que promueve la lucha contra el racismo, la discriminación y las desigualdades de género.

La fecha constituye un llamado a visibilizar las múltiples formas de exclusión que enfrentan las mujeres afrodescendientes y a impulsar políticas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos. También representa una oportunidad para destacar su aporte al desarrollo de las sociedades y reivindicar una identidad que durante siglos fue invisibilizada.

El origen de la efeméride

El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente tiene su origen en el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, realizado el 25 de julio de 1992 en Santo Domingo, República Dominicana.

En aquella reunión participaron representantes de más de 30 países con el propósito de debatir las problemáticas comunes que afectaban a las mujeres afrodescendientes y construir una agenda regional para enfrentar el racismo, el sexismo, la pobreza y la exclusión social.

A partir de ese encuentro, el 25 de julio quedó establecido como una fecha de referencia para promover la igualdad de oportunidades y fortalecer el reconocimiento de los derechos de las mujeres afrodescendientes en América Latina, el Caribe y el resto del mundo.

Una doble lucha contra la desigualdad

Las organizaciones internacionales señalan que muchas mujeres afrodescendientes enfrentan formas de discriminación que combinan factores de género, origen étnico y condición socioeconómica.

Estas desigualdades pueden reflejarse en el acceso al empleo, la educación, la salud, la representación política, la vivienda y la justicia. Además, distintos estudios muestran que las mujeres afrodescendientes suelen estar más expuestas a situaciones de pobreza, violencia y exclusión.

Por ese motivo, la efeméride busca promover políticas públicas que contemplen estas realidades y favorezcan una mayor participación en todos los ámbitos de la sociedad.

El aporte de las mujeres afrodescendientes a la historia y la cultura

Las mujeres afrodescendientes desempeñaron un papel decisivo en la construcción de las sociedades americanas. A lo largo de la historia participaron en procesos de independencia, movimientos por los derechos civiles, organizaciones comunitarias y luchas por la igualdad.

Su influencia también se refleja en la música, la literatura, la gastronomía, la danza, las tradiciones populares y otras expresiones culturales que hoy forman parte de la identidad de numerosos países.

En las últimas décadas, escritoras, artistas, científicas, deportistas, académicas y dirigentes afrodescendientes lograron una mayor visibilidad, aunque todavía persisten desafíos para alcanzar una representación más equitativa.

Argentina y el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente

En Argentina, la historia de la población afrodescendiente permaneció durante mucho tiempo relegada de los relatos tradicionales sobre la conformación del país. Sin embargo, investigaciones históricas demostraron la importancia de su participación en la vida económica, cultural y militar desde la época colonial.

En los últimos años crecieron las iniciativas destinadas a recuperar esa memoria y reconocer el aporte de la comunidad afroargentina en la construcción de la identidad nacional.

En ese contexto, el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente también invita a valorar el papel de las mujeres afroargentinas y de quienes continúan trabajando para preservar su historia, fortalecer sus comunidades y promover una sociedad más igualitaria.

Los desafíos del presente

A pesar de los avances registrados en materia de derechos humanos, las mujeres afrodescendientes continúan reclamando una mayor igualdad de oportunidades y el fin de las prácticas discriminatorias.

Organismos internacionales destacan la necesidad de mejorar el acceso a la educación, al empleo de calidad, a los servicios de salud y a espacios de toma de decisiones, además de fortalecer las políticas destinadas a prevenir la violencia y garantizar la inclusión.

La educación, el reconocimiento de la diversidad cultural y la promoción de sociedades respetuosas de los derechos humanos son herramientas fundamentales para reducir las brechas existentes.

Una fecha para celebrar la diversidad y construir igualdad

Cada 25 de julio, el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente recuerda la importancia de reconocer la diversidad como un valor esencial para las sociedades democráticas.

La efeméride no solo homenajea la historia, la resistencia y los aportes de millones de mujeres afrodescendientes, sino que también invita a reflexionar sobre los desafíos pendientes para alcanzar una igualdad real.

Promover el respeto, combatir todas las formas de discriminación y garantizar oportunidades para todas las personas son objetivos que trascienden esta fecha y forman parte de la construcción de comunidades más inclusivas, justas y comprometidas con los derechos humanos.

NB